Profesionales extranjeras hicieron aportes y prácticas en energía solar térmica

Mediante un convenio entre la Fundación EcoAndina con la Universidad Politécnica de Madrid, en conjunto con la Universidad Complutense, se desarrolló una maestría en "Estrategias y tecnologías para el desarrollo" para profesionales. Así llegaron a Jujuy varias especialistas que hicieron aportes teóricos y experimentaron la práctica en tecnologías de energía solar térmica.

Marta de la Torre Hernández es ingeniera industrial, Paula Martín Posse ingeniera naval y Consuelo García Guamani licenciada en Economía. Hicieron la misma maestría cuya práctica profesional se efectuó en la Fundación EcoAndina, que presentó dos propuestas y tras la postulación de 45 profesionales se seleccionaron tres.

Así lo explicó Silvia Rojo, presidente ejecutiva de la Fundación EcoAndina, detallando que estuvieron desde septiembre, y comentó que otra de las profesionales fue Mariah Stephens, que estudia en Rhode Island y llegó con una pasantía mediante la coordinación de un instituto de Buenos Aires, para estudiar el trabajo "Trasnacionalismo y desarrollo comparativo", en el Instituto de Desarrollo Económico y Social e ingresó en noviembre. "Yo elegí la Fundación EcoAndina para mi pasantía porque me interesa mucho el medio ambiente y la idea de la sostenibilidad. Me encantan los termotanques y cocinas solares que EcoAndina construye y promueve en las viviendas del norte de Argentina. Quiero saber más acerca de cómo vive la gente y su cultura".

GRUPO / LAS JÓVENES DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL SOBRE ENERGÍA SOLAR Y EFICIENCIA TÉRMICA JUNTO A SILVIA ROJO.

El proyecto se denomina "Jujuy hacia la Energía Verde", financiado por un instituto alemán denominado Wuppertal para el clima, proyecto Wissions, tendiente a hacer módulos para capacitación adicional en los cuatro institutos de Jujuy.

Así las profesionales hicieron los módulos para los institutos jujeños: uno de cocinas solares y de arquitectura bioclimática.

También han colaborado e intentaron plasmar numéricamente las cocinas solares, su mejor uso, etc. Si bien plasmaron en papel, visitaron el pueblo de Misa Rumi, descubrieron que la orientación de los termotanques solares debían estar apuntando hacia el norte para que funcionen bien, y fue porque les llegaban con manuales y la experiencia permitirá que se creen videos para ellos.

"Es ayudarnos, ver desde afuera qué se podría mejorar de todas las instalaciones y los sistemas", dijo Rojo.

Las profesionales participaron con "Jujuy Solar" en calcular un sistema de calefacción utilizando colectores solares, que permiten calefaccionar viviendas, con un modo de uso y tuberías a modo de calderas con la diferencia que calienta con el sol. Es que los de la fundación contaban sólo con sistemas de calefacción por aire.

Las profesionales expresaron su mirada en diferentes charlas que brindaron como parte de una práctica profesional y están en la fundación desde septiembre.

Se trasta de una práctica principalmente térmica, para cocción de alimentos, termotanques, calefacción, etc. Una de las charlas fue sobre la importancia de la relación entre la ingeniería, lo social y ambiental a cargo de las madrileñas.

Además la licenciada en Economía peruana, Consuelo García llevó adelante una investigación socioeconómica y el uso de la energía solar y de su impacto en estos últimos tiempos.

"Es una temática que en otros países se viene incorporando desde hace 30 años. Lamentablemente por una cuestión de mirada política energética durante muchos años perdimos la oportunidad de que Argentina se embarque en el tema de la energía renovable, de la eficiencia energética", dijo Rojo. Mientras que Lisa Peters, alemana, vive desde el 2010 en Jujuy y difundirá el trabajo de la Fundación EcoAndina.

Un choque con la realidad andina en la práctica

Marta de la Torre Hernández, madrileña, ingeniera en Tecnologías

Industriales, tiene el dominio de un amplio espectro de tecnologías utilizadas en ámbitos tan variados como el electrónico, mecánico o energético. Además se especializó en Química y Medio Ambiente tratando de direccionarse hacia un desarrollo responsable de las tecnologías con el medio ambiente dentro de marcos internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) o el Acuerdo de París. Creó lazos gracias a Board of European Students of Technology (Best), “una asociación estudiantil presente en más de 30 países de Europa y de la que formé parte organizando y participando en eventos de intercambio cultural y conocimiento”, relató.

“La experiencia en la Fundación EcoAndina está siendo muy enriquecedora no sólo por el intercambio de conocimientos más técnicos sino también por el intercambio cultural que me está brindando la oportunidad de ver con mis propios ojos otras realidades. Aquí he podido conocer de cerca tecnologías solares térmicas que en España no son tan difundidas como la cocina o el termotanque solar ya que comúnmente son las tecnologías solares fotovoltaicas las más repetidas. El viaje a Misa Rumi, pueblo solar en la Puna Jujeña, supuso un choque con la realidad de un pueblo tan apartado en el que las energías renovables juegan un papel importante”, dijo.

COCINAS SOLARES / PARTE DE LAS PRÁCTICAS EN EL FESTIVAL DONDE SE MOSTRARON LOS ELEMENTOS DE ECOANDINA.

Falta más visibilidad de sus beneficios y capacitar localmente

EN LA EXPO SUSTENTABLE / PRÁCTICAS EN EL FESTIVAL “JUJUY CORAZÓN ANDINO”.

Pese a que se observó que sigue habiendo un muy grande desconocimiento de la sociedad sobre para qué sirven las tecnologías solares, cómo se aplican, a quién le puede servir una cosa u otra, se entiende que hace falta una bajada de información a la sociedad, por lo que EcoAndina piensa que puede aportar en ese sentido.

Es por ello que decidieron dar charlas para mejorar la capacitación que están teniendo los institutos de Energías Renovables, que hay cuatro en Jujuy, terciarios superiores. La idea es que esos estudiantes sean los propaladores de información sobre lo que se puede hacer, cómo poder ir adaptando nuestras viviendas con mayor eficiencia, que se puede incorporar por ejemplo en agua caliente, calefacción o cocinas solares.

Y sobre energías fotovoltaicas que ahora en Argentina tienen la reglamentación de la ley de energías redistribuidas, de modo, que permiten que las personas puedan colocar paneles solares en sus casas, desde una mirada familiar o comunitaria a baja escala.

Paula Martín Posse, junto a sus pares, aseguran que han aprendido mucho preparando los módulos, lo que les permitió entrar en profundidad a nivel teórico en las cocinas solares o termotanques, y a nivel práctico, también solucionar, tener más iniciativas y ser más resolutivas.

Consideraron y destacaron, para el caso de los institutos afines con quienes se los forma en la temática, que lo que están estudiando realmente sirve y exhortaron a que continúen formándose ya que “lo que están haciendo tiene futuro, tiene presente, y que vayan más allá de Jujuy, que tienen oportunidades, tiene mucho potencial”. Participaron también del Festival “Corazón Andino” recorriendo la Quebrada con el uso de las cocinas solares. Mientras que en la ExpoJuy estuvieron con la cocina solar y el termotanque solar, pudieron exponerlo en un ambiente diferente de Asades en Córdoba, más científico.

Plantearon que cuando lleguen a España aspiran a interesar a sus pares para profundizar en estas tecnologías que no son tan usadas.

“Nos llevamos también una nueva perspectiva de todo lo que veníamos aprendiendo en el máster, que nos faltaba esa visión de cerca. Y haciendo una comparativa entre España y Argentina, el ver que no siempre todo lo de fuera está tan mal, o lo de dentro”, afirmó Paula. Explicó que quizás un país puede tener una matriz energética, que podría ser mejor pero ponderó que localmente se están haciendo muchas acciones, como el caso de EcoAndina que lleva tantos años trabajando, demostrando que se pueden hacer muchas cosas que quizás no afecten globalmente de manera directa pero que pueden incidir.

“Invito a que cambiemos nuestros hábitos diarios”

Consuelo Celeste García Huamaní, peruana, licenciada en Economía, era consultora junior del Banco Mundial y OP & Consultores Asociados; analista económica de Maximixe Consult e Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (Indecopi). “Siempre vinculándome a la sociedad civil como activista y voluntaria en organizaciones y grupos sin fines de lucro que busquen contribuir con la comunidad”, describió.

“Mi objetivo principal en EcoAndina es realizar un análisis del impacto económico, social y ambiental de los termotanques solares en las familias pertenecientes a las viviendas sociales de la provincia de Jujuy”, explicó.

Planteó que su experiencia fue muy enriquecedora al investigar y aprender del sector energético en Argentina, especialmente en energías renovables. Dictó clases de “Actualidad y Legislación de las Energías Renovables” para 4 institutos terciarios de Jujuy.

“No sólo he descubierto un mundo nuevo y una oportunidad maravillosa en las energías no convencionales, sino que se ha fortalecido mi conciencia y compromiso con el medio ambiente. Por ello invito a que cambiemos nuestros hábitos diarios, especialmente los de consumo y ahorro energético, pensando en la eficiencia energética”.

Aprendió a ver distintas realidades

Paula Martín Posse, de Madrid, es ingeniera naval, cursó un máster en Estrategias y Tecnologías Aplicadas al Desarrollo. “Siempre me ha interesado la parte más social de la ingeniería, la parte más en contacto con las necesidades básicas de las personas”. Explicó que en Jujuy aprendió “a ver distintas realidades, a entender situaciones de vida diferentes y contextos distintos, pero todos ellos se ven beneficiados por el trabajo de la fundación”.

Hasta ahora, parte importante de su trabajo con EcoAndina fue en el estudio de la eficiencia energética de viviendas, buscar cómo mejorar esas casas ya construidas para que puedan aprovechar toda la tecnología a su alcance.

Viajaron a Misa Rumi, uno de los pueblos solares andinos, donde pudieron ver las viviendas y empezar a estudiar qué mejoras podrían hacerse. Otro punto importante es el proyecto Vision of Sustainability, mediante el cual preparan una serie de cursos de temática renovable para profundizar en el conocimiento de los institutos técnicos de energías renovables de Jujuy.

Dieron dos cursos: uno de cocinas solares, otro de leyes y de arquitectura bioclimática. También analizan sistemas de calefacción con aire, estudio del rendimiento de las cocinas solares y el estudio de aleros.