"El folclore fue mi escuela, me enseñó a cantar, a pararme en un escenario"

PABLO KURDAY / EL CANTAUTOR ACTUARÁ ESTA NOCHE A LAS 21 EN LA SALA “MARTÍN RAÚL GALÁN” DE LOS ALTOS DEL MITRE.

El artista cordobés Pablo Kurday actuará esta noche a las 21 en la sala Galán del teatro Mitre y visitó la redacción de Diario El Tribuno de Jujuy no solo para brindar detalles de la propuesta que el público jujeño disfrutará hoy sino también para cantar en vivo en nuestro segmento digital llamado "Escenario en la Web". Así el músico adelantó que su propuesta de hoy será festivalera y romántica y habló sobre su trayectoria y también sobre su faceta como cantautor.

¿Cómo será el show en la sala Galán?

Es un espectáculo nuevo se llama "Amor Urbano" con canciones clásicas del folclore reversionadas y canciones de mi autoría las cuales íntegramente están dedicadas al amor. Estoy en una etapa de la vida en que creo que el amor nos puede unir, nos puede salvar. Así se podrán escuchar zambas huainos, chacareras, canciones y terminar bailando carnavalitos bien arriba juntos. Así que será una noche llena de emociones y muy vibrante. Además viene el bajista de Rata Blanca, así que va a sonar superpoderoso será una noche increíble.

¿Cómo te definirías como artista?

Soy un folclorista, nací en Córdoba y ahora desde hace algunos años vivo en Buenos Aires. Creci en el folclore, en los escenarios del folclore, el folclore siempre fue mi escuela, me enseñó a cantar, a pararme frente al escenario tengo recuerdos lindos del mudo del folclore tuve la posibilidad de estar desde chico en Cosquín, en Jesús María. Hace unos años tomé la decisión de ir a Buenos Aires porque gané un concurso del CFI como "Mejor intérprete" de Córdoba y finalmente salí tercero a nivel nacional y decidí quedarme en Buenos Aires para hacer música. Allí me invadieron las influencias, empecé a escuchar rock, música de afuera, de todo y eso me amplió el abanico de colores y me puse a escribir canciones.

¿Cómo es tu faceta como compositor?

Tenía muchas canciones escritas y me becaron en Sadaic y estuve tres años estudiando letras con Bebe Ponti o José Tcherkaski, el autor de Piero y me convirtieron en autor y me enseñaron todos los secretos para que una canción funcione, para que sea un hit. Es una ciencia hacer canciones, estuve 10 años para componer los temas de este disco y son perlas las que tengo, canciones que disfruto un montón cantar y que transmiten mucho sentimiento y alegría. Todo eso forma parte de "Amor Urbano".

¿Cuándo llega el nuevo disco?

Ahora tengo circulado un adelanto de cuatro canciones y el año que viene sale el material. La semana pasada firme con la Warner que lo va a editar y es un lindo apoyo.

¿Cómo fue tu paso por el Festival de Villa María este año?

Este año tuve la oportunidad de ser parte del encuentro, estuve teloneando a Alejandro Sanz y fue una experiencia superlinda, estar con esa gente supergrosa que se mueve de una forma tan especial y fue una manera de demostrar que a través del folclore también se puede enamorar, siempre me quieren llevar para el lado melódico y a mí me gusta cantar lo que siento y la verdad que las letras del folclore son increíbles. Hay un dicho que dice "Con la música enamorás el corazón, pero con las letras enamorás el cerebro" que es el órgano más erótico de todos y eso lo puede demostrar en Villa María. Sanz me decía nosotros los españoles le metemos a todo flamenco. Ellos abrazan su música y la mezclan con el pop y eso es lo que yo quiero hacer ahora, inclinarme hacia lo que hace Pablo Alborán, por ejemplo. Respetar las raíces folclóricas. Aguante el folclore!.

¿Cómo fue tu transición de cantante a cantautor? ¿De Córdoba a Bue nos Aires?

Córdoba me enseñó a cantar a pararme frente a un escenario y Buenos Aires me transformó en autor. Dicen que las canciones salen en los momentos más tristes de tu vida y creo que es verdad, cuando uno está muy mal, cuando esta desanimado o tiene varios golpes, creo que mi yo autor está de fiesta y ¿cómo puede ser?, decís, te estas desangrando y el autor está feliz. Las peripecias que tuve que pasar en Buenos Aire, la soledad, extrañar, movieron muchas cosas adentro me hicieron crecer mucho y creo que ahí me convertí en un real artista y escribí muchas canciones. Ahora hice una selección y quedaron 10 perlas para el disco, temas que amo cantar.

¿Dónde podemos escuchar el adelanto del disco?

Los temas se puede encontrar en las plataformas digitales y también en redes sociales (Instagram, YouTube, Facebook) como Pablo Kurday y encuentran toda mi información en la página web www.pablokurday.com

¿Cómo te llevás con las nuevas tecnologías?

Rebién, las redes sociales me parecen unos canales maravillosos para comunicarnos, trato de contestar los mensajes siempre, es una plataforma increíble para comunicar. Yo estoy atento, me encanta responder y agradezco que me escriban. Serán todos muy bienvenidos.

¿Cuáles son tus planes más próximos?

Viene el verano y hacemos toda la temporada y ya viene el disco el año entrante, seguramente vamos a volver a Jujuy para presentarlo pero esta la oportunidad de disfrutarlo por anticipado durante el show en la sala Galán.