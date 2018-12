"En economía este Gobierno ha repetido errores del Gobierno anterior"

-¿Cuál es el motivo que lo convocó en esta oportunidad en Jujuy?

-Desde la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (Facpce), que agrupa a los consejos de las 23 provincias más la Ciudad de Buenos Aires, las autoridades de cada uno de ellos nos reunimos trimestralmente, cuatro veces al año, con una visión federal en distintos lugares del país. Y esta vez tuvimos la suerte de que nos invite el Consejo de Jujuy para desarrollarlo aquí y de paso tomar contacto con el empresariado y la cultura y las necesidades de la provincia de Jujuy.

-¿Se logró definir algo tras las asambleas plenarias?

-Sí, hemos aprobado documentos importantes. Uno de ellos es un hecho histórico debido a que la mayoría de los documentos que emitía la Federación estaban dirigidos básicamente al contador público y en esta junta de gobierno se dio algo histórico, ya que aprobamos la primera resolución técnica para licenciados en Administración para poder confeccionar planes de negocios. Plan de negocios es un tema novedoso e importante si uno quiere desarrollar el crecimiento de una economía, porque puede haber una buena idea de negocios para hacer, pero si eso no se escribe y no se traduce a un plan, no se le ponen números y no se analiza que eso sea factible, en definitiva puede terminar mal. Y esa norma se aprobó el primer día de la junta de gobierno de la Facpce, lo cual es importante para los licenciados en Administración.

Hoy (por la segunda jornada) aprobamos documentos vinculados con la aplicación del ajuste por inflación en los estados contables de las empresas. Esto significa volver a hacer útil la información de la contabilidad, y esto es de interés para las empresas, bancos, mercados de capitales y para todo el que utiliza la información contable para tomar decisiones.

-Haciendo un balance de fin de año, ¿cuál fue la situación de los profesionales que integran la Federación?

-Fue un año difícil para los profesionales que hacen liquidación de impuestos, contadores en su gran mayoría. No fue un buen año, debido a que fue de cambio tecnológico en la Afip. Cambiaron los aplicativos para presentación de declaraciones juradas y fue de un modo muy anárquico. Los aplicativos llegaron tarde y con errores por lo que se tuvo que posponer los vencimientos.

La profesión en los temas impositivos no trabajó bien este año. Tampoco fue un buen año para la economía en general, creemos que lo desafortunado del impuesto a la renta financiera decidido a fines del año pasado originó una catarata de problemas en la economía, una fuga de capitales en abril y un aumento del tipo de cambio en mayo y meses siguientes que disparó la inflación por lo que el clima de negocios y el clima social vinculado con los acuerdos salariales y demás se desdibujaron durante la segunda mitad del año.

-¿Cómo está la competencia dentro del campo?

-Ocurre que hay tres o cuatro especialidades de la profesión como ser la liquidación de impuestos, liquidación de sueldos, en algún caso la contabilidad y las certificaciones de ingresos en donde la mayoría de los profesionales trabajan esas áreas. Entonces se produce algo que en economía es oferta y demanda. Si hay más oferentes de servicios que demandantes de servicios la variable de ajuste pasa a ser el precio.

En varias provincias hay saturación de profesionales en esas áreas de ejercicio profesional.

Pero hay muchas otras áreas del ejercicio profesional en donde hay oportunidades de trabajo significativas porque ya hay otras necesidades por parte de los clientes, ya sean empresarios o del sector público.

Lo que sí no se están creando nuevos empleos con la velocidad que debería crearlos la economía.

-¿Cuál es el balance del sector para este año?

-El balance es positivo, pero hay dos desafíos: uno es adaptarse a los cambios tecnológicos que para algunos que están fuera de la tecnología y que van a ver como mucho de su trabajo manual va migrando y pasando a trabajos digitales, como ser las facturas electrónicas, los libros de IVA y muchos procesos manuales hacían muchos contadores, esos dejan de hacerse. El segundo desafío es salirse de las áreas más tradicionales del ejercicio profesional para buscar las otras áreas para las que los profesionales también están formados.

-¿Cuál considera que es el punto débil del Gobierno nacional en materia económica?

-Se podría hacer una analogía con una familia. Uno no puede gastar indefinidamente más plata de la que le ingresa en su casa, un mes en particular puede que gaste más de lo que entró, gastas algo con la tarjeta, hacés el pago mínimo, pateás el gasto para adelante, pero en algún momento esas dos cosas tienen que converger. Tus ingresos tienen que ser iguales o superiores a los gastos porque si no termina teniendo que vender o mal vender algo de tu casa o teniendo que presentarte en quiebra. Con el Gobierno pasa lo mismo, cuando el gasto público es mayor a los ingresos comienza la búsqueda de financiarse de algún modo y las tres formas de financiarse de un gobierno son: con inflación porque licúa sus gastos, con emisión monetaria que también dispara la inflación o con endeudamiento.

Este Gobierno con otros modales, a mi entender ha repetido algunos errores del Gobierno anterior que es sostener un déficit fiscal y cambiar el modo de cómo lo financia. Pasaron a financiarse con deuda, con esa deuda la tasa de interés tiende a subir, los intereses se convierten en impagables, entonces nos parece que empieza a corregirse el rumbo recién ahora sobre finales del año en donde hay un trabajo de relucir ese déficit fiscal. Puede no gustarnos el modo como lo está reluciendo el Gobierno porque lo está haciendo a base de aumento de impuestos que creemos debería venir por buscar una eficiencia en el gasto público y no necesariamente por aumentar los impuestos.

Una de las principales causas, más allá del escenario internacional, es que hay nacionalismos mayores en lo que es economía que lo que había en la década anterior. Un aumento de la tasa de interés en Estados Unidos que hace que los capitales vayan a invertirse más seguros allí que aquí.

También hay algo de la impericia de los gobiernos locales, y hablo en plural porque en eso las responsabilidades son concurrentes de naciones, provincias y municipios también.

-¿Cree que la situación económica va a mejorar para 2019?

-Sí va a mejorar por diversos motivos. Se espera una cosecha gruesa, lo que mejora las potencialidades de exportadores de Argentina. Un dólar más alto como el de ahora también protege a la economía de las importaciones, lo cual hace que la producción de bienes y servicios locales se sostenga.

Al ser un año electoral también seguramente genera un impacto sobre la economía y hay algunas variables a nivel mundial que empiezan a estabilizarse y que darían alguna perspectiva positiva.