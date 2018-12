Sergio Ávalos es el último comisionado

Desde casi la medianoche del viernes, tras la tensión que siempre produce una decisión política que marcará, por un año, los destinos de la Comisión Municipal de Maimará, el vocal Sergio Javier Ávalos juró como comisionado municipal a las puertas del Consejo Comunal. Ávalos, así, se convertiría en el último presidente del cuerpo, y por ello cabeza política de Maimará, ya que desde las próximas elecciones será un Municipio con voto directo del pueblo para elegir a su intendente.

No pocas veces las elecciones de comisionados municipales sufrieron de cuestionamientos y demoras que terminan afectando a la población que administran. Acaso la de la noche del viernes sea la excepción, con no más que aisladas discusiones a las puertas de la sala de sesiones. Ávalos dijo, tras la toma de juramento, que "se ha elegido siguiendo lo pautado por la Ley Orgánica de Municipios, lo que me plantea un desafío importante, para lo que voy a necesitar del apoyo de los vocales y de los vecinos del pueblo, a quienes les debo agradecer la confianza".

Luego dijo a este medio que "hay obligaciones institucionales que se deben cumplir en el breve paso de un año, para lo que hago hincapié en el protagonismo de los vocales. Ya es ley que Maimará será una Intendencia. Las elecciones en las Comisiones Municipales suelen ser algo complicado, pero todo depende de la madurez de las personas".

Son 6 localidades

La Ley 5.881 fija la “Creación de las Municipalidades de Pampa Blanca, Yala, Aguas Calientes, San Antonio, Puesto Viejo y Maimará”.

Las actuales Comisiones Municipales pasarán a ser Municipalidades a partir del 10 de diciembre del 2019, y los pobladores elegirán intendentes.