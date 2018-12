Squillari: “Desarrollar este deporte en el país”

El reconocido extenista profesional y exnúmero 11 del mundo, Franco Squillari, visitó ayer Humahuaca junto a la Fundación Unidos por el Tenis y realizaron una actividad deportiva junto a niños quebradeños, buscando concretar un proyecto en conjunto con la Municipalidad de esa ciudad.

El deportista llegó a la histórica ciudad acompañado de Marcelo Wowk e integrantes de la Fundación Unidos por el Tenis y fueron recibidos por el intendente de la ciudad, Leonel Herrera, y el secretario de Desarrollo Humano, Pablo Pereyra.

Luego de una reunión en la que acordaron un trabajo en conjunto, todos se dirigieron a la plaza San Martín, donde improvisaron una pequeña cancha de tenis para realizar una muestra con niños humahuaqueños que demostraron un gran entusiasmo con esta actividad. Allí los pequeños recibieron una miniclase de tenis y luego tuvieron la posibilidad de jugar con Franco Squillari.

En diálogo con nuestro medio, Franco Squllari, quien actualmente se desempeña como director de Desarrollo de la Asociación Argentina de Tenis, explicó que desde esa institución tienen un programa a través del cual pretenden llevar la disciplina a diversos puntos del país.

Squillari, más adelante, contó que su visita a Humahuaca se debía fundamentalmente a "traer el tenis a los chicos y jóvenes ya que creemos que es una herramienta fundamental para alejarlos de la calle y además poder realizar acciones en conjunto con la intendencia de este lugar y Marcelo Wowk que está trabajando en la Asociación Jujeña de Tenis", indicó.

Asimismo, el extenista además expresó que desde la Asociación Argentina de Tenis "estamos muy motivados para desarrollar este deporte en todo el país y creemos que Jujuy tiene muchísimos recursos para hacer grandes cosas".

Por otra parte, Marcelo Wowk, presidente de la Fundación Unidos por el Tenis, señaló que "queremos acercar este deporte a distintos puntos de la provincia para que chicos que a lo mejor no tienen acceso lo puedan hacer de manera gratuita". Y agregó que "estamos trabajando con distintas intendencias y el proyecto consiste en crear distintos centros barriales donde los chicos puedan practicar tenis con instructores que nosotros desde la fundación prepararíamos".

Wowk además explicó que "con la visita de Squillari en Humahuaca como director de Desarrollo de la Asociación Argentina de Tenis que nos está acompañando en esta iniciativa para que el tenis no sea un deporte elitista, sino que sea abierto y todos puedan practicarlo, estamos hoy junto al intendente Herrera buscando trabajar juntos y poder llevar adelante este proyecto para organizar estos centros barriales".

Finalmente, el intendente de Humahuaca, Leonel Herrera, destacó la visita de Squillari y manifestó que "poder trabajar con gente tan comprometida como Franco Squillari y la Fundación Unidos por el Tenis es una gran satisfacción ya que trabajando juntos podemos seguir apostando por el deporte y la inclusión", y añadió que "buscamos fundamentalmente que estos espacios que se van a crear nos ayuden a seguir trabajando para que Humahuaca sea un municipio saludable con diversas propuestas deportivas que incluyan principalmente a niños y jóvenes, como así también que estos espacios sean verdaderos lugares de contención".

De esta manera, el tenis quiere llegar a tener la popularidad de otros deportes.

Juegan las finales

CON LOS CHICOS / FRANCO SQUILLARI PELOTEÓ DURANTE LA CLÍNICA DE AYER EN EL NORTE.

Hoy desde las 9 se juegan las finales de todas las categorías del Máster de la Copa Peugeot Autociel correspondiente al circuito Jujuy Tenis Tour en las canchas de Club Tiro.

El certamen auspiciado por El Tribuno de Jujuy y fiscalizado por la Asociación Jujeña de Tenis baja el telón con la coronación de los campeones.

Si bien a las 11 se jugará el último partido en primera entre Alejandro Orihuela, le ganó en semis a Federico Sued por un doble 6/1, y Franco Pedicone que en tres sets se impuso ante Ignacio Orgaz por 6/3, 6/7 y 6/2.

Antes, se define la categoría sub 14, Nicolás Montenegro ante Maximiliano Oraza. En sub 12, Justino Pfister juega la final ante Santiago Lamas. Ayer, por el cuarto y quinto lugar Aguiar le ganó a Sánchez en sets corridos, 6/2 y 6/3.

En la categoría sub 16, Gian Poccioni que en semifinal le ganó a Santiago Franco 4/1, 3/5 y 11/9, dirime el título ante Martín Beltrán que se impuso en la semi ante Valentín Ancasi por 4/1 y 4/2.

En tercera, la final será entre Fernando Dipascuo que ayer venció a Aníbal Liacono 7/6, 2/6 y 6/0, y Rolando Estrada que llega de imponerse ante Guillermo Bernardo por 6/1 y 6/3.

En segunda, el campeón saldrá del duelo entre Arnau y Gómez.

Por otro lado, también se define en damas, categoría segunda, la semifinal fue entre Matuk-Izquierdo ante Torres-Esquivel y la otra llave fue entre Prada-Barba frente a Barreiro-Montenovi. Después de la final de primera, se procederá a la entrega de premios a los mejores de cada una de las categorías.

El Máster de la Copa Peugeot Autociel llega al final después de un año cargado de actividades, con un ranking parejo en cada una de las categorías que sirvió a los jugadores de la provincia y de la vecina ciudad de Salta para tener competencia.

Su carrera

Franco Squillari nació el 22 de agosto de 1975 en Buenos Aires. Fue un jugador profesional de tenis. Profesional desde el año 1994, alcanzó su máxima posición en el ranking mundial al ubicarse en el puesto 11 en septiembre de 2000, año en que fue semifinalista de Roland Garros. Se retiró de la práctica profesional a finales del año 2005. Además, contaba con una ventaja de partidos ganados ante Roger Federer 2-0. Actualmente es director de Desarrollo de la Asociación Argentina de Tenis.