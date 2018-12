Zapla juega su última carta con San Jorge

El equipo de Saucedo aún no pudo ganar desde su llegada y acumula 4 derrotas consecutivas. Repetiría los mismos once.

Los últimos cartuchos de 2018. Altos Hornos Zapla hoy a las 17 en San Andrés, Tucumán, necesita ganarle a San Jorge para obtener un desahogo grupal después de un semestre para el olvido que lo tiene sumido en la zona de descenso directo de la tabla general del Federal A con 12 puntos.

La 18º fecha de la Zona 4, que se jugará en horario unificado junto a Crucero del Norte y San Martín de Formosa, tendrá el arbitraje del cordobés Fabricio Llobet que contará con la colaboración de Federico Cano de Catamarca y Gustavo Benítez de Salta.

Y según lo ensayado en los últimos días todo indica que se mantendrá la misma formación que cayó 2 a 0 con Crucero del Norte en Palpalá. Es que el técnico "merengue" Roberto Saucedo que aún no logró festejar una victoria desde su llegada a Palpalá, cuenta con tres derrotas, Boca Unidos, Chaco For Ever y Crucero del Norte, sumada a la del anterior proceso cuando cayó 1 a 0 con Gimnasia y Tiro, los palpaleños acumulan 4 derrotas al hilo.

Entonces una alegría antes de finalizar el año sería lo ideal, aunque el plantel se entrenará hasta el 22 del corriente y retornará el 4 de enero, para arrancar con otro semblante la etapa reválida donde deberá ser realmente protagonista sino quiere sufrir con el descenso al Torneo Regional Federal Amateur en la sumatoria de ambas tablas.

Es por ello que durante la semana la única duda pasaba por la recuperación de Antonio Domínguez que logró superar una fuerte contractura en el aductor. Por ese motivo se prevé que se repetirán los mismo once de la presentación anterior.

Mientras que el "expreso verde", conjunto de Víctor Nazareno Godoy, viene de revertir un resultado para vencer 2 a 1 a Sarmiento de Chaco en condición de visitante y consiguió un triunfo de oro pensando en la clasificación a la segunda ronda porque hoy en idéntico horario pero en Misiones definirá con Crucero su clasificación o no para luchar por el ascenso directo a la B Nacional. Pero en este panorama, hace presumir que saldrá a ganar.

El DT del equipo tucumano introduce una variante en relación a la fecha pasada, Javier Bayk ingresa por Claudio Vega. (Sebastián Castro)