"El dólar debe acompañar el movimiento de los precios internos"

Es consultor de empresas y profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Unju. El economista en diálogo con El Tribuno de Jujuy señaló que el común de la gente no está preocupada por las uba del dólar. El Tribuno de Jujuy realizó un relevamiento sobre qué opinan los dueños de negocios y kioscos respecto a esta normativa, la cual en su mayoría detalló que se encuentra analizando la nueva propuesta.

Kioscos, supermercados, hoteles y casas de electrodomésticos podrán comprar y vender dólar desde el 1 de marzo, sin necesidad de recurrir a un banco o una agencia de cambio.

Así lo anunció recientemente el Gobierno nacional, a través de una autorización del Banco Central al sancionar un nuevo marco normativo para la actividad cambiaria.

Sobre este tema, el Tribuno de Jujuy dialogó con Juan Gilberto Ljunberg, quien explicó que la normativa busca favorecer la competencia, "se supone que esto va a ayudar primero a descongestionar la compra de divisas en los bancos, porque incluso hay muchos bancos que únicamente le venden a los clientes y está limitado", sostuvo.

Luego, explicó que si el dólar sube un poco les resulta más barato a los extranjeros y más caro a los argentinos cuando salen del país, lo cual gastarían menos, pero eso generaría mayor movimiento interno".

¿Esta medida es beneficiosa? y ¿quiénes son los más favorecidos?

Esta medida permite que una masa de dinero en dólares que hay en el mercado que no están en los bancos, pueda generar un mercado adicional, o sea que se pongan a la venta de manera formal con los controles y la tributación correspondiente.

Al aumentar esta oferta se supone que también permitiría una regulación mayor del precio.

Es decir que el precio no se saltee o se quede planchado como ha ocurrido estos 7 meses anteriores o pegue un saltito del 10 o 12% como pegó en estos últimos meses.

Yo creo que al ampliar la oferta se tiende también a favorecer el acceso del "pequeño comprador" a estas divisas y también a favorecer una menor volatilidad del precio del dólar.

O sea que vaya teniendo precios sin mesetas ni saltos, que es lo que más molesta y genera incertidumbre cuando se producen estas variaciones repentinas del precio.

Si la variación del precio del dólar acompaña a los precios en general, no causa inquietud en el conjunto de la población.

No obstante, cuando de repente tuvo 6 a 7 meses parado y nadie dice nada, de repente aumenta un 10% y parece ser un drama, cuando en realidad no lo es.

Por otra parte, los beneficiados con esta medida serán aquellos que puedan operar directamente con el dólar, ya sea supermercados u hoteles.

¿La cotización de la divisa va a evitar que esta atraviese los 20?

Creo que el precio se va a mantener alrededor de los 20, un poco menos o un poco más, debería ir aumentando, acompañando los precios internos.

Si uno toma el valor del dólar a la salida del cepo de diciembre del 2015 y enero del 2016, después de un salto que dio y luego bajó alrededor del 13,30 ese fue el valor de equilibrio que podríamos decir en ese momento con mercado libre.

Si a esto le agregamos la inflación del 42 % del 2016 y del 25% del 2017, estaríamos hoy en un dólar de 23 pesos.

O sea que todavía el dólar no ha recuperado el valor que tuvo de estabilidad de la salida del cepo.

Por otro lado, mis críticas que le expresé al Banco Central en otras ocasiones es que ha sido muy principista y poco pragmático.

Muy principista porque dijo no hay que intervenir en el mercado y no lo ha hecho nunca, pero eso es poco práctico porque ha permitido que durante 6 a 7 meses del año pasado, el dólar quede quieto y de repente ahora pegue este salto del 10, 12% lo cual genera inquietud.

El Banco Central tiene las herramientas necesarias, cuenta con 65 mil millones de dólares de reserva como para intervenir en el mercado de cambio. Por ejemplo, en un mercado muy chico poniendo 50 o 100 millones de dólares, se normaliza en cualquier intento de querer subir el precio ya sea comprando 50 o 100 millones, si el precio se va abajo evitaría estos movimientos bruscos.

¿La apertura de estos puntos de venta va a repercutir en el precio de la moneda estadounidense?

Creo que desde el punto de vista general uno cree que va a ver más lugar de venta y por lo tanto mayor oferta, en realidad tendería a evitar que se incremente el valor del dólar, porque habría mayor oferta.

Ahora, tampoco es bueno que el dólar se retrase que es lo que ha pasado, porque esto le quita competitividad a las producciones que se exportan, porque los exportadores estos reciben menos pesos por dólar.

Mientras tanto, sus precios internos sí suben y el dinero que ellos reciben por cada dólar que exportan no sube, entonces esto significa lo que se llama técnicamente "apreciación de la moneda nacional".

Esto no es bueno, ya que el dólar debe acompañar a los movimientos de los precios internos, ni adelantarse ni atrasarse, así no se desfavorece las producciones exportables del país.

En el caso de nuestra región ya sean las minerías, el tabaco, la azúcar, etc.

¿Cree que favorecerá al turismo, el poder comprar y vender dólares fácilmente?

Ese es otro problema, hay una enorme demanda de dólares por parte del turismo. El año pasado los argentinos nos gastamos en el exterior alrededor de 11 mil millones de dólares, o sea, 220 mil millones de pesos.

Si el dólar costase más caro, seguramente saldríamos un poco menos, pero en realidad ese dinero quedaría dentro de la economía argentina y habría más movimiento interno.

Hoy en Argentina está caro el dólar para los turistas de afuera y por ello vienen menos turistas.

Entonces si el dólar sube un poco les resulta más barato a los de afuera y más caro a nosotros cuando salimos del país, lo cual gastaríamos menos, pero vendrían más turistas del exterior y eso generaría mayor movimiento interno.

Ante este panorama, si una persona tiene una cantidad de dólares, ¿es recomendable venderlos o ahorrarlos?

Depende de muchos factores, primero hay que ver cuántos dólares tiene, también depende de la edad. No es lo mismo que un joven tenga ahorro en dólar que un anciano lo tenga. También va a depender a qué se dedica y qué es lo que quiere hacer.

No es posible dar una recta genérica, porque si la persona tiene un ahorro en dólares para una eventualidad o un viaje que piensa hacer a futuro, lo mejor es mantener el dólar. Si yo tengo unos cuantos dólares y no cuento con las expectativas anteriores, lo conveniente es irse a pesos porque si lo pongo a trabajar en plazo fijo me da más que el dólar.

Yendo a la realidad, el año pasado, el plazo fijo común de los bancos rindió un 20% y el dólar un 17% o sea que el que apostó al dólar el año pasado perdió.