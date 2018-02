Gimnasia hizo fútbol pero no definió el once

En 60 minutos de ensayo formal de fútbol, el técnico de Gimnasia y Esgrima, Martín Astudillo, sacó conclusiones pensando en el duelo del sábado ante Almagro desde las 19 en el inicio de la segunda parte de la B Nacional.

Sin embargo no confirmó el equipo, ya que más allá de estar definido el esquema de juego, no decidió los intérpretes. "Las prácticas sirven para sacar conclusiones, no hay nada concreto", anunció el DT ante El Tribuno de Jujuy al tiempo que agregó: "así que trataremos en estos días perfilar lo que será el once titular pero después de estas prácticas uno saca las conjeturas necesarias como para afrontar cual será el once titular, esperaremos hasta el día del partido y viendo las mejores opciones".

Por lo pronto, en la práctica desarrollada en "Papel NOA" para el equipo titular alistó a; Burrai; Ferreyra, Manchot, Matricardi, Sanabria, Prichoda, Frezzotti, Tesuri, Salces, Serrano y Blanco.

Enfrente, el alternativo formó con; De Georgi; Fernández, Sánchez, Nazario, Casarino, Buono, Olmedo, Auzqui, Distéfano, Asenjo, Virreyra.

Se jugaron dos tiempos de 30 minutos cada uno y quedaron empatados cero a cero.

Lo que el técnico "lobo" sí tiene definido, es cómo saldrá el equipo a plantearle el duelo al "tricolor". "Vamos a plantear como veníamos haciéndolo de visitante, salir a presionar haciendo que el rival no se sienta cómodo en el campo, más siendo locales y a través de su gente, de querer empujar esos quince minutos iniciales, trataremos de presionar y hacer uso correcto de la pelota, eso nos va a generar confianza y vamos a poder tener situaciones de gol".

Se acerca la fecha del encuentro y la ansiedad se siente en todo el plantel de Gimnasia y Esgrima, sobre todo porque "desde el inicio de la pretemporada metimos los principales objetivos, el más inmediato es este partido en el cual nos jugamos mucho, nos jugamos entrar en zona de clasificación, entrar a la Copa Argentina, por eso es un partido importante", puntualizó y agregó: "también eso genera una ansiedad que esperamos saber sobrellevarla en este partido, tenemos una gran chance de obtener buenas cosas si logramos un resultado positivo". El DT jujeño sabe como cortar el fútbol de Almagro "tiene dos jugadores importantes, Fernández y Bonansea, son dos delanteros rápidos, pero su gran virtud creo que son las subidas de los laterales y la llegada de los volantes, pero sabemos que nosotros debemos imponer nuestro juego y tratar de cortar las virtudes de ellos".