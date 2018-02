Mujer denunció a sus vecinos por agredir a dos de sus hijos

Mirta Roxana Saavedra es una mujer de 43 años que vive junto a su familia en el asentamiento Chalchalero del barrio Los Perales y denunció a su vecina y a sus hijas de agredir en patota a dos de sus hijo, uno de ellos es discapacitado.

El hecho tuvo lugar el sábado último en horas de la noche, cuando la familia de Saavedra había llamado a dos taxis para dirigirse a un encuentro familiar.

"Salieron dos de mis hijos a tomar el remís y fueron intrceptados por más de cuatro personas en la puerta de mi casa. La estaban esperando y le golpearon en el ojo, lo tiene muy delicado y le pegaron una patada a mi hijo de 14 años que padece artritis y lo dejó en estado muy delicado", dijo la mujer de 43 años.

Ademá, dejó en claro que se comunicó con personal de la Seccional 55§ de Los Perales, "pero nunca llegó".

"Otra de mis hijas salió corriendo hasta el puente Belgrano, porque siembre hay móvil policial. Les pedimos que por favor intervengan en las agresiones, pero ellos me contestaron que no pueden dejar el móvil", y estas personas continuaron agrediendo a sus hijos.

Además, la mujer manifestó que sus vecinos "se trepan a la medianera y desde allí amenazan de muerte e insultan, lo hacen de una manera tan impune que no sé a donde más recurrir, porque los efectivos me dijeron que no pueden hacer nada. Me pregunto qué es lo que tiene que pasar para que tomen cartas en el asunto y se cite a declarar a estas personas que evidentemente no saben convivir en sociedad".

"Temo que mi hija pierda el ojo, no se con qué le pegaron y no entiendo cuál es el motivo de todo esto. Después de hacer la denuncia me dijo que ahora me iba a ir peor", dijo la mujer, que también amplió la denuncia en la fiscalía de turno en feria.