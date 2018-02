Abel Pintos no consiguió hotel, y se alojó en una casa de familia

El Festival de Jesús María es uno de los eventos musicales más importantes del país, a tal punto que durante su realización en la primera quincena de enero, la demanda hotelera estaba saturada. De hecho, muchos músicos debieron recurrir a lugares alternativos para descansar después de cada noche. Uno de ellos fue Abel Pintos, quien por no disponer de un lugar para quedarse, accedió a pasar la noche junto a sus músicos en la casa de una pequeña fan de 7 años, en la localidad rural de Sinsacate.

Belén, la madre de la menor, que relató cómo llegaron al acuerdo de que el cantante viviera en su casa de Sinsacate, un pequeño pueblo del norte de Córdoba. "Yo trabajo en un hotel y siempre busco traer estrellas para que se alojen. El año pasado me había contactado con su mánager, y como hasta último tiempo no se sabía si él iba a estar en el Festival o no, me llamaron tres días antes para preguntarme si tenía disponibilidad", contó la mujer en una entrevista con Más Radio (98.7) de Jesús María .