Le hizo un tutorial a su abuela para que use WhatsApp y emocionó a todos

Una joven le armó una guía a su abuela para que aprenda a usar WhatsApp y luego la compartió en Twitter. El fenómeno se volvió viral rápidamente y recibió miles de comentarios felicitándola por ser la "mejor nieta".

"Le hice un guía a mi abuela de 82 para que me mande audios cuando esté de viaje. Ahora tengo miedo de que el Moma o algún museo me reclame esta obra de arte moderno y mi abue no pueda aprender", escribió Melisa en la red social junto a las cuatro imágenes del tutorial.

El título de los apuntes es "Guía para el cel de Chicha", allí Melisa le especificó con dibujos y anotaciones el paso a paso para que su abuela pueda enviarle audios mientras esté de viaje. Desde cómo prender el celular, cómo abrir el WhatsApp, elegir el contacto y hasta cómo apretar el micrófono para grabar el mensaje.

"La abuela estudia el tutorial todos los días y va aprendiendo, aunque todavía le cuesta. Especialmente la parte de no presionar fuerte la pantalla, pero va queriendo", cuenta Melisa sobre la evolución de Chicha a la hora de enviar mensajes, según lo publicado por Telefé Noticias.

Sobre la repercusión que tuvo el tutorial, la joven está sorprendida: "entiendo que da ternura, aunque yo lo subí para que mis seguidores de siempre se rían de que dibujo como una nena de tres años jaja, pero no es nada extraordinario ni nada". En cambio, Chicha está muy contenta con esto de ser "viral": "Al principio estaba chocha, es re cholula, así que no se le borraba la sonrisa de la cara, leyó todos los comentarios y nos decía que era famosa".

En poco tiempo, el tutorial obtuvo mil retweets y más de 4 mil “me gusta”. Además, la joven recibió miles de comentarios felcitándola por su guía y contándole experiencias con sus abuelos.