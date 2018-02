En Italia hablan del fin de la relación entre Mauro Icardi y Wanda Nara

La historia de amor entre Mauro Icardi y Wanda Nara habría terminado. Los medios italianos confirman que la pareja argentina "está en crisis": el jugador de Inter dejó de seguirla en Instagram y ambos publicaron mensajes llamativos que encendieron la alarma en las revistas del corazón. Y también en las deportivas, claro...

"Poder decir adiós es crecer". Esa es la frase particular de la imagen que publicó Mauro Icardi, y con un pie de foto incluso más preocupante: "Chau chau". Inicialmente, esa publicación fue relacionada con una supuesta partida del Inter al Real Madrid.

Chau Chau 👋🤔 Una publicación compartida por Mauro Icardi (@mauroicardi) el Ene 29, 2018 at 10:48 PST



Pero hoy el mensaje toma un sentido completamente distinto. Wanda, por su parte, también publicó una foto en su cuenta de Instagram y dejó otra señal de ruptura. "La medida del amor se mide con la distancia", escribió.

Además, se cambió su apellido en la descripción de su cuenta. Si bien el nombre de usuario sigue siendo "Wanda Icardi", en su perfil figura como "Wanda Nara", su apellido de soltera.



Esta no es la primera vez que una crisis del matrimonio llega a los medios. En julio de 2016, protagonizaron una situación muy similar: ambos habían dejado de seguirse en las redes sociales. Pero, tras los rumores, Wanda aclaró la situación.

“No me dejé de seguir con Mauro. Te digo la verdad, muchas veces los teléfonos nuestros los tiene Valentino, mi hijo mayor, en la mano. Puede ser que haya sido él. Entonces, cuando empezaron con todo esto de que no me seguía, me fijo, y no me seguía. Ahí le digo a Mauro que estaba concentrado: '¡No me seguís!'. Y yo, a propósito, lo dejé de seguir. Pero fue un chiste nuestro, interno, lejos de todo lo que dijeron", había declarado en aquella oportunidad, según el sitio Ciudad Magazine.