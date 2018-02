Sorpresivamente, el gobernador Gerardo Morales anunció anteayer que habrá una licitación para la venta del ingenio La Esperanza. La decisión llamó la atención porque ya se había avanzado con la venta al grupo Omega Energy tras un preacuerdo firmado en diciembre. En una entrevista exclusiva con El Tribuno de Jujuy, el titular de la compañía colombiana sostuvo ayer que su compañía mantiene "firme" la oferta realizada y que participará de la licitación. El empresario aseguró que se vio sorprendido por el nuevo anuncio y que se enteró "por los medios".

¿Se cayó el preacuerdo con el Gobierno provincial para que Omega Energy compre el ingenio La Esperanza?

Nosotros presentamos la propuesta el primero de diciembre. El juez nos solicitó unos documentos, que básicamente son la constitución de la sucursal de nuestra compañía y trámites en los consulados exteriores de Argentina. Finalmente trajimos todos los documentos y fueron radicados ayer (por el miércoles) en el ministerio de la Producción para que ellos lo remitan ante el juzgado. La propuesta sigue viva, el interés nuestro sigue vivo y todas las condiciones que ofrecimos las mantenemos. Ahora dependemos de lo que vaya a hacer el Gobierno.

¿Los sorprendió enterarse de que va a haber una licitación?

Sí. Cuando otras compañías se enteraron de que estábamos en el proceso se generó un interés de otras compañías que creo que es normal, pero nosotros lo que hemos hecho es presentar la documentación y avanzar con el proceso de acuerdo a lo que habíamos ofertado. Nuestro compromiso no incluía ningún pago ahora, nuestro compromiso incluía entregar los documentos, luego había un compromiso de parte del Gobierno o del juzgado de constituir una empresa donde pasaban los trabajadores. Una vez que eso estuviese listo, era el momento de firmar el acuerdo definitivo y hacer el primer pago.

Lo que no se entiende es por qué se anunció oficialmente la venta del ingenio a ustedes, sin licitación, y ahora se lanza repentinamente una licitación que incluye más empresas...

Yo diría que esa es una pregunta que deben hacerle al Gobierno. Nosotros en eso no queremos entrar.

¿Cómo se enteraron que iba a

haber una licitación? ¿Los llamó el Gobierno?

Realmente nos hemos enterado por los medios. El Gobierno lo que nos dice es que hay un interés, que de parte del Gobierno nacional sugirieron darle la oportunidad a otras compañías de que mejoren la oferta que nosotros presentamos. Imagino que el Gobierno está en su derecho de hacerlo.

¿Cuál es la situación en la que queda ahora la empresa luego del preacuerdo firmado en diciembre?

Esas son más preguntas para el Gobierno. Desde nuestra parte lo que puedo decir es que mantenemos nuestra propuesta, que incluye todas las diferentes gamas de generar producción de etanol, producción de energía solar, de producción de burlanda. Ahora también estamos hablando de montar un feed loot con la burlanda. También tenemos un plan de crecimiento en hectáreas, donde pensamos crecer en caña orgánica y también queremos abarcar a cañeros independientes, a quien queremos apoyar para alcanzar un total de 30 mil hectáreas para nuestro proyecto. Eso sigue firme y es lo que queremos realmente hacer.

¿Ustedes conocían la realidad de La Esperanza? ¿Cómo fue el contacto para llegar al Gobierno y plantear la compra del ingenio?

Nuestra empresa se dedica a exploración y producción de petróleo y gas. Cuando vinimos a Argentina lo hicimos inicialmente buscando oportunidades de producción de petróleo, basados en que en la Argentina había un precio mejor que en Colombia y otros países. En Argentina se mantuvo el precio del petróleo entre 67 y 70 dólares mientras que en Colombia manejábamos el precio internacional, que alcanzó a estar en 26 dólares y el promedio de los últimos tres años fue más de 40 dólares. Estábamos buscando otro mercado donde podíamos tener mejores ingresos. Vinimos acá a mirar las oportunidades que existían tanto en el campo Caimancito, donde una compañía que existía se estaba yendo, vimos una oportunidad en un área que se llama La Brea y otras oportunidades en áreas disponibles. Cuando vinimos acá nos presentaron la oportunidad del ingenio La Esperanza basados en que nuestra compañía también está en el negocio de etanol y ya estamos en un proyecto en Luisiana. Decidimos visitar el ingenio y realmente le vimos mucho potencial. empezamos a estudiarlo, a traer consultoras mundiales para que nos hagan una evaluación completa del potencial del ingenio. Como conclusión de los estudios de todas las compañías, como Fermentc, JUU, Prash y muchas otras, llegamos a un proyecto que fue el que le presentamos al Gobierno. El proyecto incluye el crecimiento en tierras, incluye montar plantas de etanol que son flex para producir etanol a partir del maíz y a partir de caña con una capacidad inicial en primera y segunda fase que va a llegar a 350 mil y 650 mil para completar un millón de litros. Se va a producir burlanda, se va a producir etanol, se van a producir muchos productos que se van a comercializar y van a generar un ingreso importante para la empresa, que adicionalmente va a pagar un mundo de impuestos que le convienen a la provincia y va a generar empleos. Empezamos con 600 empleados pero luego se viene la planta de etanol y con ella se van a generar puestos de trabajo. Vamos a transportar mucho maíz, vamos a transportar burlanda y etanol. Al final del proyecto vamos a tener mil puestos de empleo solo para transportadores. También estamos comprando maquinaria. Va a haber en total unas 30 máquinas cosechadoras, por cada máquina cosechadora dos tractores y por cada máquina tres empleados. ¿Omega Energy ya está comprando maquinaria? No, no. Lo que hicimos fue hacer todos los estudios. Hicimos una investigación de mercado para todos los productos que vamos a desarrollar. tenemos todos los preacuerdos casi listos para firmar y estamos pendientes de que se cierre el negocio y podamos empezar. Hay una gran resistencia por parte de los trabajadores a la venta del ingenio. ¿Se reunieron con el sindicato? Hemos hablado en una oportunidad con el sindicato, donde nos manifestó su interés de mantener a los empleados. Siendo realistas, al presentar un proyecto de estos ante un banco se tiene que demostrar que va a generar utilidades y lo va a poder pagar, sino no te van a prestar los recursos, como estaba, el ingenio realmente estaba perdiendo plata. Nosotros preferimos empezar con responsabilidad: si vamos a tener 600 empleados van a estar bien. Diseñamos un plan de incentivos para estos 600 empleados y sus familias. Empezamos con un plan de crecimiento en la parte industrial que va a generar puestos adicionales de trabajo. Pero empezamos con algo que sea rentable desde el primer día para poder pagar todas las acreencias con los bancos. ¿Omega Energy será una de las seis empresas que participará de la licitación? La verdad es que no sé cuentas empresas van a participar, nosotros tenemos una oferta que la mantenemos. Llevamos un año de arduo trabajo, no es que estemos hace treinta días. Empezamos en septiembre de 2016, donde hemos invertido en estudios y asesores, donde recorrimos cada finca de las diferentes áreas del ingenio. Hicimos una investigación de cómo se desarrolla de la forma más eficiente. Tenemos un diseño de qué tratamientos se le va a hacer a la tierra, se diseñó el sistema de riego, se diseñó el sistema de pivote central, se diseñaron canales. Con todo eso se presentó un plan concreto que lo tenemos listo para ser implementado. En caso de ganar la licitación, ¿estarían en condiciones de hacerse cargo de La Esperanza desde el primero de marzo? Como grupo inversor estamos listos. Se lo manifestamos al Gobierno y dependemos de como siga el proceso.