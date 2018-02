Cónclave azucarero llamó a una marcha y plenario

LIBERTADOR (Corresponsal) - Tras el cónclave llevado a cabo en la sede del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar el Ingenio Ledesma (SOEAIL) del que participaron integrantes de la Federación Azucarera Regional (FAR) y referentes de gremios estatales se resolvió realizar un Plenario y una marcha el 19 de febrero.

El plenario tuvo como tema convocante la delicada situación que atraviesan los trabajadores en general, analizaron la actual situación de despidos y precariedad laboral, la pretensión de imponer salarios disminuidos sin discusiones paritarias, la "intensificación del apriete y la persecución a dirigentes gremiales combativos" del sector azucarero.

El encuentro de referentes de sindicatos azucareros y gremios estatales reunidos ayer en el sindicato azucarero de Ledesma resolvió realizar el próximo viernes 16 de febrero un Plenario ampliado junto al resto de la dirigencia y trabajadores de la provincia bajo la consigna "Ni un despido más, ni un trabajador menos". En tanto para el lunes 19 de febrero se programó una marcha que tendrá como principal protagonista a los azucareros, la misma partirá desde la localidad de Hipólito Yrigoyen, pasando por todos los pueblos que dependen de la actividad en los ingenios, y que finalizará en la ciudad de Gemes.

Fortalecer la unión

Rafael Vargas, el secretario General de Soeail, destacó que la experiencia de compartir la mesa con referentes de otros gremios, partidos políticos y otros organizaciones permitió enriquecer el cónclave "nos dejó con los ánimos muy en alto, una vez concluido nos dejó la organización de un Plenario a llevarse a cabo en San Salvador de Jujuy donde se brindará una conferencia de prensa que vaya mostrándonos en unidad y en ésta estrategia que necesitamos para que Jujuy vea que los sindicatos privados y estatales estamos unidos junto a gremios estatales".

Mencionó que fue una jornada muy importante no solo para la FAR sino para lo que significa el colectivo de trabajadores de la provincia de Jujuy y que se viene haciendo en Salta agregando: "Contento de haber tenido la visita de importantes referentes gremiales de Jujuy que hicieron la jornada increíble e importante para nosotros y que nos permita pararle una poco los humos a éste gobierno que no paró de intervenir, dividir y de meterse en cada una de las instituciones que ha podido", expresó.

Se refirió además a la marcha que convocaron indicando que se llevará a cabo el lunes 19 y que partirá desde Hipólito Yrigoyen hasta el Ingenio San Isidro pasando por cada una de las localidades donde existe actividad azucarera, que se puso esta fecha para poder trabajar en su organización.

Para culminar manifestó "cuando más seamos mucho más peso tendremos cuando el gobierno pretenda avasallar o intentar dividirnos", concluyó.

x

x