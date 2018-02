¿Comer pizza en el desayuno es más saludable que un plato de cereales?

La pizza puede ser una opción a la hora del desayuno mejor que el cereal que contiene altas cantidades de azúcar.

Por el contenido en proteínas, carbohidratos y a veces vegetales, la pizza podría ser incorporada a primera hora de la mañana.

La afirmación fue corroborada por la dietista Chelsey Amer, quien asegura que "una rebanada promedio de pizza y un tazón de cereal con leche entera contienen casi la misma cantidad de calorías".

Sin embargo, según dijo la especialista al Daily Meal, "la pizza contiene un porción de proteínas mucho más grande, que te mantendrá lleno y aumentará la saciedad a lo largo de la mañana".

Amer reconoció que la pizza no es en sí misma el alimento más saludable, pero, en comparación con una taza de cereal, es una comida más equilibrada.

Además, indicó que "una rebanada de pizza contiene más grasas y mucha menos azúcar que la mayoría de los cereales fríos, por lo que no se experimentará un aumento en los niveles de azúcar", confirmó aunque recomendó no comer este alimento todos los días.