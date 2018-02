Escuelas a la espera de obras de reacondicionamiento

El ciclo lectivo 2018 dará inicio en la mayoría de las jurisdicciones el 5 de marzo y finalizaría entre el 7 y 29 de diciembre. Esta decisión fue tomada por los ministros de Educación de todo el país, en el marco de la última reunión del Consejo Federal de Educación que se realizó en diciembre del año pasado en San Fernando, provincia de Buenos Aires.

En la provincia hay 600 establecimientos educativos. De ellos, más de la mitad superan los cincuenta años de antigedad.

La fecha establecida alcanza a casi la totalidad de las provincias, aunque presenta algunas excepciones tales como Tierra del Fuego que estableció su cronograma desde el 27 de febrero al 19 de diciembre; Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por su parte, tendrá clases desde el 1 de marzo al 21 de diciembre; Misiones, desde el 9 de marzo al 29 de diciembre; La Pampa desde el 5 de marzo al 12 de diciembre y Buenos Aires del 5 de marzo al 19 de diciembre.

Por su parte, las provincias de Santiago del Estero, Mendoza, Entre Ríos y Catamarca desarrollarán las tareas correspondientes a la planificación educativa desde el 5 de marzo al 7 de diciembre. Mientras que San Luis, Salta y Neuquén lo harán del 5 de marzo al 21 de diciembre.

Jujuy, en tanto, tendrá como período lectivo los días que van desde el 5 de marzo al 18 de diciembre, ciclo durante el cual se deberá cumplir con los 180 días de clases.

ESCUELA 458/ EL CERCADO SE ENCUENTRA DAÑADO, POR LO QUE TEMEN POSIBLES HECHOS DELICTIVOS.

Si bien todavía restan largas semanas para el regreso a las aulas, la condición de los establecimientos es un factor clave y por ello, El Tribuno de Jujuy recorrió algunos edificios de la ciudad capital a fin de hacer un relevamiento de la situación en la que se encuentran a la fecha las escuelas.

En ese sentido, las principales falencias detectadas radican en cuestiones de humedad y filtraciones. Como en las escuelas N° 444 "Jujuy Abanderada de la Patria", ubicada en el sector B3 del barrio Alto Comedero, y la N° 415 "CGT" de barrio Malvinas. En ambas instituciones es notable el problema que genera la filtración de agua, hecho que por las fuertes y constantes lluvias de los últimos días agravó la condición de algunas de sus aulas.

En el caso de la "CGT", cuya matrícula asciende a los 420 alumnos, el problema parece ser más grave, ya que según relataron empleados del lugar, cuando llueve incluso llega a ingresar agua dentro de las aulas de la planta alta.

Otro deficiencia se da en los baños, donde varios de ellos se encuentran fueran de funcionamiento puesto que "los inodoros no sirven". La situación podría atribuirse a la antigüedad del establecimiento, que fue fundado en 1987, pero de acuerdo a lo expresado por los trabajadores también responde a la falta de presupuesto que se evidencia, además, en la iluminación de los grados: de los 21 tubos fluorescentes con los que deben contar, llegan a tener prácticamente la mitad.

Por su parte la Escuela 444 presenta también problemas de filtraciones y desde el establecimiento están solicitando la urgente intervención antes del inicio del ciclo lectivo, ya que el edificio aloja a más de 500 alumnos sólo en su nivel primario, aunque también en las instalaciones funciona el JIM N° 3 y la Escuela Nocturna 448.

ESCUELA 444/ EN ALGUNOS EDIFICIOS ESCOLARES YA SE ESTÁN REALIZANDO TAREAS DE MANTENIMIENTO.

No obstante la principal urgencia, según alertaron los empleados de la escuela, es la erradicación de los nidos de palomas. Sucede que pese a los esfuerzos por evitar la instalación de las aves, cada vez es más fuerte su presencia, lo que preocupa seriamente a las autoridades debido a que hace dos años una de las trabajadoras de ordenanza tuvo que ser internada por síntomas vinculados a enfermedades transmitidas por palomas. Asimismo, alertaron que gran parte del personal sufre constantes irritaciones en la piel o alergias causadas por estas aves.

En general los pedidos giran en torno al tema del desmalezamiento y la desinfección, ya que en algunas escuelas detectaron la presencia de roedores y víboras. Aquí es importante destacar que en el recorrido, logramos comprobar que en algunos establecimientos ya se están llevando adelante tareas de mantenimiento.

La escuela 458 "Bandera Nacional de la Libertad Civil" del barrio 8 de Marzo de Alto Comedero fue otro de los edificios relevados, donde la falencia radica en el tema del aprovisionamiento de agua potable.

Tal como narraron los trabajadores, el tanque del establecimiento no funciona de manera correcta, por lo que durante el período de clases hay días donde no tienen líquido elemental. Si bien ya alertaron a la cartera de educación sobre el problema, todavía no obtuvieron una solución definitiva, aunque esperan que se resuelva antes del inicio de clases porque en el lugar también funciona un comedor y en ocasiones, dificulta el trabajo.

Además, la inseguridad es uno de los temas latentes en la zona por eso la escuela se encuentra cercada por paredes con alambres de púa, aún así ciertos sectores están dañados. Desde el establecimiento solicitan su para evitar el ingreso de personas desconocidas.

En Palpalá no inician los trabajos de infraestructura



BACHILLERATO 22/ LA ESCUELA SE ENCUENTRA CERRADA Y SIN ATENCIÓN AL PÚBLICO.

PALPALÁ (Corresponsal). No iniciaron los trabajos para la puesta a punto de las escuelas de la ciudad. En el Colegio Secundario Nº 53 de Artes Audiovisuales de barrio San José aún no construyen las aulas faltantes.

Las escuelas de nivel medio y primario no iniciaron los trabajos de reacondicionamiento y puesta a punto para el normal inicio del período lectivo. Las obras de infraestructura no dieron inicio para las escuelas.

Los trabajos de refacción, remodelación y construcción de aulas en algunos casos no dieron inicio en las escuelas de nivel primario y medio.

Cabe destacar que en algunos casos los establecimientos permanecen cerrados. En el caso particular del Colegio Secundario Nº 53 de Artes Audiovisuales del barrio San José, los padres señalaron su preocupación por cuanto las aulas que corresponderían a quinto año no fueron construidas, debiendo los alumnos recibir las clases en oficinas acondicionadas. La misma permanece cerrada.

La cuenta regresiva para el normal inicio de clases inquieta a quienes esperan las escuelas con sus aulas e instalaciones en condiciones y óptimas para el normal dictado de clases.

Las escuelas rurales, como la Escuela Agrotécnica Nº 1 de El Brete, tampoco vieron iniciado los trabajos, así lo señaló personal de la institución.

El Bachillerato Nº22 “Héroes de Malvinas” presentaba las puertas cerradas, exponiendo el mensaje de “No hay vacantes”.

En síntesis, la mayoría de las escuelas de nivel medio y secundario no presentan signos de iniciar los trabajos de mantenimiento y tareas de infraestructura. (Por Silvia Azurduy).



Se necesitan 6 mil millones de pesos



LILIANA GIMÉNEZ/ HABLÓ SOBRE LOS TRABAJOS EN INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.

La secretaria de Infraestructura Escolar, Liliana Giménez, destacó que desde el Ejecutivo provincial cuentan con un relevamiento completo de la condición de cada uno de los establecimientos educativos, sobre los cuales se están analizando y creando proyectos que permitan brindar soluciones integrales a los problemas edilicios.

Para tener un conocimiento acabado de las condiciones de cada una de las instituciones educativas de la provincia, en abril de 2017 se realizó un relevamiento de los 660 edificios escolares con los que cuenta el sistema educativo, a fin de determinar los cambios y obras a ejecutar.

El mismo, explicó Giménez, determinó que los críticos son los del Ramal, más precisamente las instituciones ubicadas en los departamentos Santa Bárbara, San Pedro y Ledesma. “Durante todo el 2017 se hicieron muchos trabajos en esa zona haciendo arreglos con obras menores, pero igual es mucho lo que hay que hacer. Ahí tenemos escuelas que entraron dentro de lo que es emergencia climática y escuelas de alta precariedad. O sea, el déficit más grande está en lo que es Ramal y es algo que se va a resolver en un plazo a largo tiempo”, sostuvo, remarcando que si bien el factor climático incide significativamente en los edificios, el problema en esta zona es “el alto nivel de vandalismo. Acá tenemos muchos casos de chicos que entran a la escuela directamente a destruir”.

En lo que respecta a capital, la funcionaria destacó que en general las instituciones no están en condiciones de gravedad, salvo casos puntuales como la Escuela de La Almona “que tiene problemas estructurales” o la “Santa Rosa de Lima”, “que está para licitarse la reforma integral”.

En los edificios de la Quebrada y Puna -mencionó- se viene trabajando en el tema de las cubiertas y el cieloraso, puesto que “el clima es feroz en esta zona y los techos sólo eran de chapa, por lo que los chicos pasan mucho frío”. Por eso, acotó, “estamos viendo de resolver el tema de la calefacción y ver cómo aclimatamos desde el propio edificio”.

Asimismo, informó que la Puna sufre constantemente el problema de sequía, por lo que los trabajos a desarrollar en la zona están destinados a resolver esta cuestión. Por lo pronto, “hemos puesto cisternas en 30 escuelas para reforzar en la época de sequías y estamos viendo de armar un programa de recupero de aguas grises, a través de los sistemas de cloacas, para lo que es riego o sistema de inodoros”.

En ese marco recalcó que de acuerdo a las planificaciones que maneja la cartera ministerial, se necesitan “entre cinco y seis mil millones de pesos para levantar toda la infraestructura escolar”, objetivo que se estima cumplir en cinco o seis años.

Actualmente, aseguró Giménez, se creó un banco de proyectos para buscar financiamientos que permitan dar soluciones integrales a cada una de las escuelas, “o sea que no es un parche ni un arreglo menor, estamos trabajando para lograr poner a todas las instituciones como nuevas”.