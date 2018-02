"Jujuy" Jiménez dio detalles de su separación

Dos meses después de haber puesto fin a una relación que llevaba cinco años, Sofía Jujuy Jiménez volvió a hablar sobre su separación con el "Pelado" Guillermo López. Si bien ya se había expresado sobre el quiebre de la pareja, esta vez brindó muchos más detalles en una entrevista con Tomás Dente.

La conductora y modelo, que este año participará en Primera Cita, el programa que conducirá Mariano Martínez en Telefe se animó a hablar de las causas de la ruptura en su visita a "Vino Para Vos", el ciclo que se transmite por la pantalla de KZO. "Durante un tiempo hubo momentos de roces y peleas, Algo típico en todas las parejas. Y uno la siguió remando por amor, a pesar de las diferencias de edad, de generación o personalidad...", aseguró.

Y luego, muy sincera, dejó en claro que tiene ganas de disfrutar de su soltería, alejada de cualquier tipo de relación: "Es muy pronto todavía para imaginarme con otra persona y volver a enamorarme. Yo con Guille me imaginaba casada, teniendo hijos, y soñábamos la familia feliz. Entonces, es como que se me pinchó un globo".

Lejos de tener malos recuerdos del ex CQC, la modelo halagó al Pelado y destacó varias cosas sobre su relación de cinco años: "Creo muchísimo en el amor, y que no hay nada más lindo que sentirse amado, mirarse a los ojos y de verdad conectar con esa persona, con el alma de esa persona, poder llegar a traspasar todo eso. Yo creo que con Guille había una conexión que era más fuerte que cualquier otra cosa, y me hizo sentir mujer todo el tiempo que estuve al lado de él".

"Los dos nos amamos mucho, fue genuino, verdadero, fue hermoso, pero no dejamos de ser dos personas comunes y corrientes que se enamoraron, que vivieron una relación hermosa y que decidieron separarse", dijo Jujuy para concluir con el tema. Y sí, dio vuelta la página.

Fuente: Clarín