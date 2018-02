Super Mario Bros. tendrá una nueva película animada

Super Mario Bros, el famoso personaje de videojuegos, llegará a los cines en una película de animación. La compañía japonesa Nintendo anunció que se asoció para este proyecto con el estudio estadounidense Universal Pictures.

Nintendo indicó a través de un comunicado que la producción del filme estará en manos del creador del personaje Shigeru Miyamoto y Chris Meledandri, responsables de “La edad del hielo”, “Los Simpons: la película” y “Minions”, entre otros.

La empresa no dio precisiones acerca de su posible fecha de estreno ni de la trama del film a pesar de que la producción ya está en marcha. No obstante, aclaró que con esta película perseguirá el objetivo de aprovechar de manera efectiva su propiedad intelectual en medios externos a los videojuegos.

El famoso personaje ya había sido protagonista de una película que llevaba su nombre en 1993 interpretada por Bob Hoskins y John Leguizamo. Sin embargo, no tuvo demasiado éxito.

Tal y como dice el tuit de arriba, Shigeru Miyamoto oficiará de productor para la película junto a Chris Meledandri, ¿quién es este caballero? Entre otras cosas, ha producido toda la saga Mi Villano Favorito y también la Era del Hielo.

Lo que no se sabe todavía es la fecha de estreno de la película y probablemente no sea este año.

Nintendo and Illumination are partnering on a movie starring Mario, co-produced by Shigeru Miyamoto and Chris Meledandri! pic.twitter.com/wVRPLIzcGJ