Zapla va por Mandiyú

Hoy desde las 17 en Corrientes, Altos Hornos Zapla enfrentará a Deportivo Mandiyú en partido válido por la primera fecha de la Reválida de la zona D del Federal A.

El encuentro será controlado por Guillermo González (Resistencia) con la asistencia de Hernán Vallejo (Resistencia) y Laureano Leiva (Formosa).

En la semana previa, el técnico Horacio Zingariello probó el supuesto equipo titular con un sistema táctico con el que piensa conseguir un buen resultado como visitante.

Reconoció como fallida la participación del equipo "merengue" en la Copa Argentina. Pero luego de retemplar el estado anímico del plantel se pusieron en la mente realizar el mejor partido posible en tierra correntina.

Ante El Tribuno de Jujuy, el lateral derecho Juan Méndez manifestó: "Contra Mandiyú, el técnico nos dijo que será duro, pero nos tenemos confianza, entrenamos con el objetivo de conseguir un buen resultado. Nosotros siempre salimos a buscar los tres puntos, pero si no se puede ganar, es bueno no perder".

Con respecto al desafío personal, Méndez dijo: "El Federal A es muy dinámico, se marca mucho, ninguno regala nada y la exigencia es mucho mayor que el Federal B. Hay una gran diferencia en el trabajo y los partidos. Para mí es muy bueno jugar el Federal A, trato de aprovechar la oportunidad que me dio el técnico y no defraudarlo. Como lateral derecho me siento cómodo, aporto lo mío por el bien del equipo".