Nuevas coyitas donosas en la Quebrada de Humahuaca

PURMAMARCA (Corresponsal). En el día de compadres el centro tradicionalista Los Corazones Alegres de la localidad de Tumbaya realizaron la XXXIIIº elección de la coyita donosa y de la mini coyita donosa de la Quebrada de Humahuaca en presencia de un buen marco de público que quedó encantado con esta tradición.

El jueves Los Corazones Alegres organizan el topamiento de las comadres a las 5 en la plaza de Tumbaya. El desentierro será el 10 de febrero.

El encuentro se hizo el último jueves en el salón municipal y comenzó con un fortín bailable para celebrar a los compadres cerca de las 22. La comisión recibió a cada visitante con empanadas y jugo. Poco despuÚs de las 1 Jorge Bustamante y su grupo carpero presentó al jurado que estuvo a cargo de la tarea de elegir entre las niñas y las jovencitas a las coyitas donosas por el año 2018.

El mismo estuvo conformado por el comisionado municipal de Purmamarca Oscar Tolaba, una representante de la comparsa de Tilcara y el Tribuno de Jujuy también fue invitado para esta labor.

Ante el entusiasmo del público se anunció a la primera candidata de la mini coyita, ella fue Maia Guadalupe Cruz de 6 años y representó a la comparsa Los Corazones Alegres de Tumbaya. Junto a su compañero de baile Manuel MÚndez de 7 años entró alegrando a todos con un carnavalito.

La segunda fue Rubí Lamas representante de la comparsa Los Cholonqueros de Volcán, la pequeña de 5 añitos cautivó a todos apenas entró a bailar con una simpatía única recorriendo el salón y saludando delicadamente.

Ambas bailaron despuÚs cueca, bailecito y erkenchada demostrando a su corta edad una gran habilidad y conocimiento para hacerlo. TambiÚn lucieron perfectamente la vestimenta típica de coyita como sombrero de ovejón, blusa, falda y ojotas.

Luego fue el turno del pasaje de las jóvenes candidatas a la coyita donosa. En primer lugar pasó Daniela Medina de Los Cholonqueros de Volcán, luego Daiana Martiarena de Los Corazones Alegres y finalmente Andrea Rueda de la comparsa Tas Queriendo. Las chicas junto a sus compañeros fueron muy aplaudidas y cada una contó con su hinchada. Al igual que las niñas bailaron carnavalito, cueca, bailecito y llevaron la vestimenta típica cumpliendo con el reglamento de la elección.

Pasadas las 2 de la mañana el jurado entregó el veredicto final y dieron a conocer los nombres de las ganadoras. La mini coyita donosa 2018 es Rubí Lamas de Los Cholonqueros de Volcán y muy emocionada pasó a recibir su premio, El Tribuno de Jujuy hizo entrega del trofeo y obsequios para la parejita de baile, que salió nuevamente a bailar a la pista el último carnavalito.

"Mi hermana Perla de 8 años me enseñó a bailar para presentarme en esta elección, tambiÚn se cantar coplitas y me gusta vestirme así como coyita, vinieron conmigo mi papá, mi mamá, mis dos hermanas. Estaba tranquila y no estaba nerviosa", dijo Rubí.

Por otro lado la coyita donosa 2018 es Daiana Martearena (18 años) de Los Corazones Alegres de Tumbaya, ella tambiÚn recibió un trofeo y regalos. En segundo lugar quedó Andrea Rueda de Tas Queriendo.

La ganadora señaló que "nos preparamos con mucho entusiasmo para este día. La elección es muy tradicional, es lindo participar, disfrutar y hacer nuevas amistades. Agradezco a mi familia y amigos que me alentaron".

De esta manera culminó una nueva edición de la tradicional elección, única en la región. Al respecto, Elizabeth Herrera, integrante de la comparsa organizadora, comentó que "no queremos perder esta costumbre y esta tradición que es muy significativa para nosotros, se inició con los primeros fundadores de la comparsa. La coyita donosa nos representa, es una bailarina y una paisanita, lleva la vestimenta habitual".

"También agasajamos hoy a los compadres de la comparsa, del pueblo y a todos los que nos visitaron con un baile con el grupo Mercurio. El próximo jueves vamos a celebrar junto a las comadres, a las 5 hacemos el topamiento en la plaza. También hacemos otra tradición para nosotros que es la elección de la mejor bandera de las comparsas de la Quebrada y la elección del mejor bastonero, se hará también en el salón municipal a partir de las 22".

Finalmente invitó a la comunidad en general a participar del desentierro del diablito el sábado 10 a las 14 en el mojón de Hornohuaico y a un fortín en el salón municipal durante la tarde.