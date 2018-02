Las superestrellas The Weeknd y Kendrick Lamar presentan la canción titulada "Pray For Me", perteneciente al disco "Black Panther The Album", inspirado en la nueva película de Marvel "Black Panther".

El disco que estará disponible en plataformas digitales desde el próximo viernes, incluye además el single "All The Stars", colaboración entre Lamar y SZA.