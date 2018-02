Facebook festeja sus 14 años con una "entrega de premios" para los amigos

Facebook nació el 4 de febrero de 2004, por lo que hoy está cumpliendo catorce años y lo conmemora celebrando el "Día de la amistad", con una nueva experiencia que bautizaron “Friends Awards” (“Premios de los Amigos”), que son muy sencillos de hacer y compartir.

A partir de hoy, las personas que entren a Facebook verán un mensaje en la parte superior del News Feed con un video personalizado que les desea un feliz Día de la Amistad. Una vez que el video termina, veremos los Friends Awards en el video, donde podremos compartir uno o todos los premios preparados previamente e incluso hacer sus propios premios de una lista de formatos predefinidos.

Por ejemplo, las personas pueden crear y compartir premios como “Bestie” (Mejor Amigo), “Great Listener” (Sabe Escuchar) y “Knows How To Make Me Laugh” (Sabe Hacerme Reír).