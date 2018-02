Falta de control en el transporte público y privado

Quejas contra la Secretaría de Transporte por no realizar su labor.

Vecinos de Purmamarca manifestaron su preocupación por la falta de controles por parte de la Secretaría de Transporte de la Provincia a remises, traffics, colectivos y otros servicios de transporte no habilitados que realizan viajes hacia Salinas Grandes y hacia otros lugares de la jurisdicción, perjudicando a los taxistas locales.

El imponente paisaje de Salinas Grandes de la localidad de Purmamarca es uno de los sitios más visitados por los turistas. Se encuentra a 65 kilómetros del pueblo siguiendo por la ruta nacional número 52, pasando la Cuesta de Lipán y llegando a una altura máxima de 4170 metros sobre el nivel del mar.

Desde el pueblo se brinda un servicio de transporte hacia este destino turístico compuesto por remises y traffics que cuentan con habilitación municipal y que realizan salidas a diario desde la parada ubicada sobre calle Lavalle, entre avenida San Martín y Libertad.

No obstante y fuera de ello, arriban a Salinas Grandes más de 15 a 20 traffics o mini buses que provienen en su mayoría de la provincia de Salta, y también remises de la localidad de Tilcara, que no cuentan con alguna habilitación municipal o interjurisdiccional.

Ante ello los purmamarqueños reclamaron la falta de control por parte de la Secretaría de Transporte de la Provincia, que estaría ausente en su labor en uno de los destinos más visitados de Jujuy.

"Transporte no toma conciencia con respecto a los controles que se deberían hacer, deberían controlar cerca de Salinas Grandes donde está el empalme con la ruta 79, por donde se va a El Moreno. Llegan más de 15 a 20 traffics por día que no se sabe si tienen los papeles al día, no sabés si tienen el seguro para personas transportadas, revisación técnica vehicular, y otros papeles", expresó un vecino del pueblo.

"La mayoría son de Salta y también vienen de otras provincias, también hay remises de Tilcara que hacen estos viajes, que tampoco cuentan con habilitación interjurisdiccional o algo. Los remises de Purmamarca están habilitados por la comuna para hacer estos viajes y se les pide que todos los papeles estén en regla como debe ser, pero a los otros remises o traffics la Secretaría de Transporte no los controla".