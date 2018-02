Febrero entró con todo… el carnaval lo frenará…

Tal como venimos diciendo, el año comenzó extrañamente lleno de actividad y noticias. Jujuy, un poquito al costado de la situación nacional y en vísperas del jueves de comadres y del carnaval, sin embargo, tuvo lo suyo. Pero para no alterar el estilo, repasemos brevemente las informaciones que llegan desde el exterior, siempre relacionadas con nuestra realidad. El presidente Nicolás Maduro, aceptó el viernes ante el plenario del Partido Socialista Unido de Venezuela, ser candidato a presidente de su país, señalando en medio de aclamaciones que lo hace para ponerse al frente de la recuperación económica venezolana. Se comprometió solemnemente a construir “las condiciones económicas que necesita nuestra patria, en un nuevo modelo post petrolero y productivo”. En Bolivia, el actual presidente Evo Morales Aima,será proclamado el miércoles 21 de este mes, en la ciudad de Cochabamba, como candidato –por quinta vez- para continuar en la primera magistratura del vecino país, en representación del MAS (Movimiento al Socialismo). Si bien en el 2016, un referéndum nacional para modificar la Constitución y permitir la quinta reelección, arrojó un rechazo de la población por 51.3%, Morales logró que el Tribunal Constitucional Plurinacional, aceptara un recurso que garantiza su reelección. La breve reflexión simplemente indica que en el caso de Venezuela, en algún momento el modelo que Argentina quería imitar, es un país que no puede ocultar su debacle general, la inflación astronómica, la falta de alimentos y medicamentos, el abismo sideral (no ya una simple grieta) que separa a los venezolanos, está frente a la más clara posibilidad de otro gigantesco fraude electoral. De ganar las elecciones así, Maduro alcanzaría casi el rótulo de faraón, no sólo por la acumulación “legal” de poder, sino por las estrafalarias ocurrencias que le son propias. Desde el “pajarito” que lo rondaba trayéndole mensajes del espíritu de Hugo Chávez, pasando por la creación de un Ministerio para la Suprema Felicidad del pueblo, hasta la reciente decisión de otorgar un “bono de carnaval” que entregará a partir de hoy a los venezolanos. Pero sólo a los que presenten el denominado “carnet de la Patria”, una especie de documento y certificado fanática militancia madurista. El caso de Bolivia es diferente: el joven presidente aborigen y cocalero, tras perder su primer intento presidencial en el año 2002, frente a Gonzalo Sánchez de Losada, cabal representante de la oligarquía boliviana y de los intereses extranjeros, finalmente triunfó en el 2005, y desde entonces produjo una verdadera revolución incruenta en Bolivia. Sus votantes, las clases oprimidas, grandes porciones hartas de la dominación extranjera explícita y asfixiante, y un fuerte voto conciencial a favor de un cambio hicieron triunfar al MAS. Y Evo cambió y mejoró notablemente la economía, rescató a las etnias aborígenes del olvido y la frustración, nacionalizó el petróleo, el gas y parte de la gran minería y rearmó al país bajo la vigencia de una nueva Constitución y con características de Estado Plurinacional. Desde el exterior, se visualiza una Bolivia digna, de pie, con gran inversión en educación, salud, desarrollo del turismo, y producciones crecientes. Tal vez, si Evo no hubiese forzado esta candidatura por quinta vez consecutiva, ya podría estar posando para el bronce. Pero, prefirió insistir en un camino que puede terminar muy mal, como terminan siempre los que buscan eternizarse en el poder. En ambos casos, los líderes americanos, lo hacen en nombre de la Patria, muletilla que quien se anime a cuestionar, correrá el riesgo de ser tildado de traidor, y tratado en consecuencia. Peligroso.

Otro gesto más

Mientras tanto, también desde el exterior, nos llegó otra noticia una decisión política del Jefe de Estado Vaticano: Francisco habría remitido una carta a Hebe de Bonafini, quizás como consecuencia del fallido intento de allanamiento de una sede de la fundación sueños compartidos. “No hay que tener miedo a las calumnias, Jesús fue calumniado y lo mataron después de un juicio dibujado con calumnias”. Y finaliza según su estilo: “Rezo por vos y por las Madres, pido al Señor que te conserve la salud y puedas seguir ayudando a tanta gente”. La señora Hebe comentó risueñamente el jueves, durante la marcha en plaza de Mayo, “Casi que no nos compara con nadie…”. Algunas especies aseguraban que la carta es de hace meses atrás, pero las versiones no fueron desmentidas ni aclaradas desde la Curia, por lo que silencio, convalidó su envío, y atornilló en la cabeza de la jefa de las Madres la “coronita” que le permitió rechazar un allanamiento judicial, privilegio del que no debería gozar ningún argentino.

Encuestas hacia abajo

Ya en el país, el episodio del policía Luis Chocobar, (que mató de un disparo al asaltante que asestó diez puñaladas al turista norteamericano en la Boca que se salvó por milagro y por la pericia de un cirujano argentino), fue procesado y embargado por $ 400.000 (más de 20 veces el sueldo del policía), por el juez Enrique Gustavo Velazquez. Este juez acumula una trayectoria de decisiones cuestionables, y hasta sanciones del Consejo de la Magistratura, pero dentro de la técnica jurídica, encontrará en este caso elementos si bien no para alzarse con la razón, sí para meter a la sociedad en otra puja que debe ser resuelta: definir el rol de la policía en particular, y de las fuerzas de seguridad en general. La polémica cobró máxima altura, cuando el presidente Mauricio Macri (con un ojo en las encuestas), recibió al policía, y le dijo sin vueltas: “Estoy orgulloso de que haya policías como vos”. El fortísimo gesto presidencial reabrió de punta a punta la grieta en el seno del Poder Judicial, del ámbito político y en la sociedad en general, entre los jueces garantistas –herencia de los años de dominación en la SCJ del proyecto que encarna Eugenio Zaffaroni-. Este episodio, mas aquellos dichos poco felices del ex juez de la SCJ, hicieron que Cambiemos haya comenzado a mover sus piezas para voltear a Zaffaroni de su cargo en la CIDH.

Pero el gesto de Macri no movió las agujas de la imagen presidencial, que sigue cayendo en las Encuestas. Esta vez lo certifica la empresa Elypsis, que le asigna una imagen favorable del 37%. Algunos funcionarios entraron en pánico, porque el límite de 40%, según todos, era lo máximo tolerable. El último tarifazo, y el caso Triaca, son los detonantes de la caída. De los tarifazos, falta otro, tal vez más duro, a mediados de año, pero dicen en la Casa Rosada que todas las decisiones malditas deben ser este año, porque el 2019 hay que pelear la reelección sin obstrucciones. El caso Triaca no se entiende: será tan vital e importante su gestión con los gremios? O será –según el estilo de Cambiemos- que ante primer pedido de alejamiento los funcionarios ineficientes (de Graciela Caamaño por ejemplo), se los confirma en sus sillas, como para no demostrar debilidad?

Buenos muchachos

Por ahora el gobierno enfrentará una movilización poderosa con mitad preocupación y mitad satisfacción. El próximo 22, la CGT irá partida a la marcha de los Camioneros. Poderosos gremios se apartaron para “no entrar en los caprichos de Moyano”. Carlos Acuña y Carlos Schmidt, acusaron a Héctor Daer de “defender a los patrones”. Todos los otros seguirán negociando con pero tendrán más argumentos para ponerse más duros en contra de los despidos, el techo en las paritarias y en defensa de los convenios colectivos a los que apuntan desde la Casa Rosada Además. Otra poderosa huelga está en el horizonte: los bancarios, el gremio que recibe los mejores sueldos del país, después de los petroleros, parará tres días, comenzando este viernes. Quizás sin querer Adolfo Sturzzeneger, presidente del Banco Central, les arrimó otra ficha: ya dijo que la inflación prevista para este año, no será del 15 ni del 17, será del 19,3%. Los cálculos y los diálogos van lentamente cambiando. Otro dolor de cabeza, fue la aparición de los “buenos muchachos” de la AFIP que tenían montado un negocio que les dejaba pingues ganancias. Tanto, que algunos de ellos, hicieron empalidecer el raid de José López y sus bolsones con dólares. La AFIP, traficando con información fiscal, les permitía recaudar mucho más, y exponerse menos. Hasta ahora, que cayeron en manos del Juez Claudio Bonadio.

MM y GM

Las zonas francas de Jujuy anunciadas en la reciente visita de MM a GM, dispararon un serio temor en Chile. El diario La Estrella de Iquique, recogió ayer la información de los actos presididos por Mauricio Macri y señala que tanto la zona agroindustrial de Perico, como la minorista de La Quiaca son peligrosas para la ZOFRI. La noticia que maneja el diario, fue tomada por los usuarios de la Zona Francia Iquique, como el surgimiento de una competencia que les quitará un mercado “natural” que la cercanía geográfica como es el norte argentino, desde donde las personas ya no se trasladarían a Iquique para comprar. “Los últimos dos o tres años dependemos mucho de los clientes de Argentina y con estas nuevas zonas francas bajaría la llegada de compradores de allá. Quien expresó así la preocupación fue el presidente de la asociación de usuarios chilenos, Marcos Tsai. Sin embargo, mÁs allá de esa preocupación, destacó que se dedicarán a potenciar la zona franca de Iquique para hacerla más competitiva y así las iniciativas de Jujuy no puedan superar lo logrado por los chilenos en más de 40 años. Virginia Escobar, presidenta de la Asociación de Empresarios, destacó que si bien no la asusta la competencia, (las zonas de Jujuy) claramente serían una opción que nos quitaría un mercado que naturalmente es nuestro”. Leonardo Solari, dueño de la empresa Saint Patrick, dejó entrever su intranquilidad. Señaló que “los capitales no tienen patria y si encuentran condiciones más favorables en Jujuy, es lógico que quieran migrar hacia allá”. Esto demuestra desde el vamos dos aspectos salientes: el primero el enorme potencial de las zonas francas de Jujuy, que si bien se encuentran en esta embrionario, pueden llegar a significar una bisagra en la historia económica de la Provincia. El segundo, que, tal como lo dicen los chilenos, son 40 años de atraso con respecto a ellos, de un emprendimiento que tal como lo reconoció el gobernador Morales en su mensaje, desvelaba al entonces senador y luego gobernador Guillermo Eugenio Snopek, sin haber logrado ya en 1991 el apoyo nacional, y en muchos casos la comprensión provincial para tamaña empresa. Como sea, el proyecto está en marcha, y más allá del picadito presidencial en la magnífica cancha sintética de Humahuaca, su paso rasante por Volcán y la enorme distancia mantenida con el pueblo de Jujuy, la visita de MM dejó una importante tea encendida, que ojalá no se apague jamás.

Otra Esperanza

El otro caso que llamó poderosamente la atención es la extraña “relicitación” de última hora del Ingenio La Esperanza, después de tantos actos, conferencias de prensa, anuncios y preacuerdos. En diciembre hubo hasta firmas de convenios con el único interesado que había llegado desde Colombia, sin ninguna experiencia en la agroindustria azucarera, pero con enormes ganas de iniciar su experiencia en Jujuy. El plazo del juez de la quiebra, la urgencia irrebatible de arrancar con las tareas de interzafra y la situación de todos los establecimientos azucareros vecinos (entre ajustes, despidos y cierres) deben haber motivado que el gobernador –una vez más- tome al toro por las astas, evite que sus ministros sigan prometiendo que todo se resolverá “en los próximos días”, y aceptando una sugerencia del gobierno nacional, haya decidido esta jugada. Al final y fuera de tiempo, reaparecieron entre sorprendidos y extrañados, los colombianos de Omega y Nikoil Company Corp., que por la voz de su CEO Omar Leal Muñoz en el Tribuno de Jujuy, prometieron seguir en carrera después de aclarar que nunca había existido un compromiso de desembolsos ya cerrado.. Frente a los cambios de última hora, es de suponer entonces que algo de razón tenían los escépticos, algo los dirigentes gremiales que creían ver la pata de una sota apareciendo en medio de las demoras, y algo –mucho- el propio gobierno nacional que ahora “sugiere” la aparición de nuevos interesados. Ojalá que está vez, sí sea posible, como dijo el GM, que el 1 de Marzo, nuevos dueños pongan en marcha el ingenio y los 600 trabajadores que quedan queden seguros. Y así también, el GM dejará de seguir pagando los costos de ineficiencias, ocultamientos, misterios, y anuncios fallidos, en una especie de juego del “gran bonete” que después de quince años, encuentre un final feliz.

Otros temas

Los juicios por la “Megacausa” y “Pibes Villeros”, según declaraciones del juez de control Isidoro Arzud Cruz, no registrarán ni detenciones ni allanamientos por ahora. Se trata de ordenar los expedientes, miles de carpetas y cuerpos que se acumulan en los pasillos y habitaciones especiales del Poder Judicial, esperando, en algunos casos, hasta ser foliados como corresponde, al menos para servir de consulta. El caso de la muerte del carrocero Matías Puca, sigue navegando entre pesados silencios y uno que otro esporádico episodio. Se retacea tanto la información que en los huecos de la misma, se introducen todo tipo de versiones y agregados que no conducen a nada. Al revés, embarran la cancha, pero deben comprender los responsables, que eso está demostrando que el interés popular por esa causa, tan emblemática, jamás decayó y muy por el contrario, el paso del tiempo y la falta de certezas, aumenta por un lado la incertidumbre y por otro hasta la indignación de la gente. De todos modos, la Justicia, requiere sus tiempos y se debe comprender, por eso extraña más aún que algunas diligencias solicitadas con la debida antelación se hayan demorado demasiado, durante el tiempo de feria. El ministro Gustavo Bohuid presentó un ambicioso plan de renovación del área salud. Dos cosas quedaron pendientes: saber que si para tales modificaciones existirán los recursos que garanticen su éxito. Y cuál será la importancia que le asignarán al sistema de call center de salud, tan excelente proyecto, tan útil al ciudadano que lo requiere, pero que sigue pareciendo la cenicienta de los servicios que se brinda a la población. La política, salvo pequeñas y esporádicas apariciones, recién volverá, cubierta de serpentinas y enharinada, después de la “comadriada” del jueves, y del lunes y martes que se vienen. Feliz carnaval!