Desde hace ocho meses busca a su hija

Desde hace ocho meses que no sabe dónde está su hija. Es que Elizabeth Ávalos, una mujer de 27 años, busca a su hija Alum de 7 años, luego de que, aparentemente, su padre la sacó del país-.

Según denunció la madre, argentina, del barrio porteño de Flores, el padre se llevó a la nena sin autorización en una travesía para recorrer Indonesia, previa salida del país por Bolivia, para luego emprender viaje hasta Brasil, desde donde partió en avión hasta Malasia, con el objeto de recorrer luego Indonesia. Ambos países asiáticos, son los lugares donde se centró la investigación por parte de Ávalos y las fuerzas de seguridad.

La pesadilla de esta madre comenzó el 5 de junio de 2017, cuando el papá de Alum, Jorge Gabriel Langone, fue a buscarla a su escuela en el barrio de Flores de Buenos Aires. El hombre, según la denuncia, se fue del país con la nena, con el apoyo de su familia, y bloqueó desde entonces toda comunicación con la madre.

"Es inexplicable la sensación, no encuentro palabras para explicarlo. Una madre o un padre pueden imaginarlo, la sensación es que te falta oxígeno", contó Ávalos desde Malasia, en una entrevista telefónica con la agencia EFE, publicada por Clarín.

Al momento de la desaparición, la mujer y Langone se encontraban en el proceso judicial para dirimir la custodia de Alum, que finalmente fue otorgada a la madre, cuando se comprobó que su ex pareja había abandonado el país con la hija.

Según el testimonio de la mamá, Langone, de 41 años, conocido como "Gito" o "Dalam", sigue viajando con la nena y también con su actual pareja, Candela Soledad Gutiérrez, de 35 años, probablemente por el sudeste asiático. Recorren distintos países, cuenta, haciendo "dedo", presentándose con nombres falsos y haciéndose pasar por una familia.

Por este tema, los dos adultos tienen una orden de búsqueda y captura de la Interpol y sus pasaportes anulados. Alum, en tanto, se encuentra en la lista de personas desaparecidas de esa organización de policía internacional.

"Nena argentina raptada, vista por última vez en Jakarta, Indonesia", es el título del cartel con el que buscan a la nena a través de las redes sociales, entre ellas una página de Facebook creada para la campaña con el nombre "Alum te buscamos".

La publicación tiene en primer plano una foto de Alum y también imágenes de sus "captores". "Buscan trabajo, él como músico y ella como bailarina", detallan. Para luego pedir que quien tenga datos para aportar se contacte tanto con la madre como con la Embajada Argentina en Indonesia.

Por lo que se pudo reconstruir, la pareja de fugitivos cruzó a Brasil a través de Bolivia, y desde allí se cree que embarcaron hacia Malasia, donde las averiguaciones de la madre llevaron a alertar a las autoridades.

Ávalos lamenta que, a pesar de la colaboración de la Cancillería argentina ("han trabajado muchísimo, me han apoyado y me han pagado los viajes", explicó), en Malasia la investigación no avanzó a la velocidad que esperaba. "Por culpa de la Policía, tanto la Interpol como la local", lo atribuye ella.

"Conseguí un montón de datos, mails y teléfonos que ellos usan, y no pudieron hacer nada porque dependen de un montón de cosas, no tienen las herramientas necesarias, toda la información llegó tarde", afirmó.

Testigos que ayudaron a Langone a cruzar la frontera dijeron a Ávalos que los fugitivos viajaron a finales de diciembre desde el estado de Johor, en el sur de Malasia, a Batam, en el noroeste de Indonesia, y desde allí continuaron en barco hacia Yakarta.