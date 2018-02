La familia reconoció las pertenencias y la ropa del cuerpo encontrado

El hijo de la mujer china desaparecida hace 16 días reconoció la ropa y una cadenita que llevaba puesto el cuerpo que fue encontrado hace dos días en un arroyo de la localidad bonaerense de Ezeiza. El cadáver, que no tenía lesiones, estaba a unos 300 metros de donde aparecieron las pertenencias de la señora.

Por el estado de descomposición avanzado en el que estaba el cuerpo, los médicos forenses todavía no pudieron confirmar la identidad. Por este motivo, le sacaron sangre al hijo de Sun Zhong Qin. En las próximas horas se espera que cotejen la muestra en los laboratorios de la Suprema Corte bonaerense y la Policía Científica.

"Citamos al hijo de la ciudadana china desaparecida, Diego Ma, para hacer la extracción y cotejarla luego con el ADN del cuerpo encontrado, pero los resultados demorarán unos días", dijo el fiscal a cargo de la causa, Carlos Hassan.

Además, el fiscal señaló que aún no tiene el informe final de la autopsia realizada el domingo, por lo que "todavía no se puede determinar" que el cuerpo es de la mujer. "Lo único que sé a través de informes preliminares es que la muerte no habría sido traumática, pero no puedo confirmar nada más", aclaró.



Mientras tanto, los testigos que compartieron el vuelo con Sun declararon. "Notamos que tenía ansiedad y estaba un poco desorientada, pero charlaba, estaba lúcida. Era una mujer dulce, súper agradable", dijo Marcelo, uno de los pasajeros, en diálogo con TN.

El cuerpo de una mujer con rasgos orientales fue encontrado el sábado pasado en un arroyo de la localidad bonaerense de Ezeiza, a unos 300 metros de donde aparecieron las pertenencias de la ciudadana china. Según el estudio preliminar del cuerpo, este "no presentaba lesiones ni otros indicios sobre la causa de muerte".

Las últimas imágenes de la mujer desaparecida

De acuerdo a la información que brindó su familia, la mujer vivía en el barrio porteño de Villa Urquiza y vivía hace una década en Argentina. El 19 de enero pasado, Sun llegó de Shangahi a Ezeiza a las 22.45 en el vuelo TK 015 de la empresa Turkish Airlines, pasó por Migraciones a las 23.39 y se la vio salir de la Terminal A a las 4.30 de la madrugada del 20, cuando un hombre de camisa blanca la acompañó hasta la puerta.

Más tarde, las cámaras de seguridad la detectaron por última vez caminando al costado de la Autopista Riccheri seis horas después del aterrizaje de su vuelo.

Fuente: TN