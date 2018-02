Pink cantó el himno en el Super Bowl y causó polémica en las redes

Los nervios le jugaron una mala pasada a Pink . La artista fue la encargada de cantar el himno en el Super Bowl, evento deportivo que se llevó a cabo en el US Bank Stadium de Minneapolis, donde Justin Timberlake fue el músico invitado del famoso medio tiempo.

Lamentablemente y de cara a ese gran compromiso, Alicia Moore contrajo gripe y, al momento de cantar frente a las más de 60.000 personas que estaban posando sus ojos sobre ella, recurrió a un remedio para alivianar su dolor de garganta, que arrojó al suelo antes de iniciar su interpretación. Las cámaras, para su sorpresa, captaron ese instante y la imagen se viralizó.

All of your prayers and well wishes and candles got me through today. Thankyou so much for all the love and support. We ❤️ you. #SuperBowl2018 pic.twitter.com/1jbojyFjqc