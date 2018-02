"La deuda es hacernos más fuertes de local"

El arquero de Gimnasia y Esgrima, Javier Burrai, de buen rendimiento ante Almagro, rescató la solidez defensiva que viene teniendo el equipo: "Rescato que en Gimnasia conseguí la continuidad que había perdido en Sarmiento. Por suerte tuve una primera buena rueda y entreno para que la segunda sea aún mejor. También valoro que el equipo sea una de las vallas menos vencidas del torneo porque todo equipo fuerte defiende bien su arco y después ataca el de enfrente. En lo personal contento porque todo arquero quiere que no le hagan goles".

Gimnasia hace 7 partidos que no pierde pero en 6 igualó y en uno solo ganó. La última caída fue en la fecha 5 ante Villa Dálmine.

El guardameta rescató su actuación personal pero lamentó que el equipo no logre meterse en el lote de los que pelean el campeonato: "Limousin (arquero de Almagro) y yo tuvimos 2 o 3 atajadas importantes. En mi caso me voy contento porque sirvieron para llevarnos un punto a Jujuy. De todas maneras sabemos que tenemos que empezar a ganar porque tantos empates no sirven. La gran deuda pendiente es hacernos fuertes de local y por eso ante Instituto tenemos que ganar".

Por último y sobre el encuentro del sábado en José Ingenieros Burrai explicó que el ingreso de Auzqui fue clave para la mejora del equipo en la etapa complementaria. "Almagro en el segundo tiempo no pudo aguantar el ritmo del primero y nosotros con la entrada de Auzqui conseguimos el juego que no habíamos tenido. Así pudimos generar mucho más que en el primero y ellos prácticamente no tuvieron situaciones en los 45 minutos finales. Por todo eso el punto está bien", asumió.

Patricio Matricardi

El defensor de Gimnasia aseguró que el único resultado valedero ante Instituto será el triunfo si no quieren alejarse de los puestos de vanguardia." El viernes hay que ganar como sea. Con Almagro queríamos ganar porque hubo muchos empates en la fecha y queríamos sacar diferencia de puntos. Pero no se pudo dar y por eso tenemos que ganarle a Instituto para meternos en la zona de clasificación al repechaje para ascender", explicó.

El excentral de Argentinos Juniors entendió que la mejora del equipo en la etapa complementaria ante Almagro fue porque se animaron a jugar con la pelota al ras del piso. "En el primer tiempo nos costó porque no podíamos agarrar la pelota y perdíamos las segundas jugadas. En el segundo por suerte ajustamos las marcas y el partido fue más parejo. Logramos tocar más y no tirar tantos pelotazos. Así pudimos tener varias claras para convertir. Fue justo el empate porque en el primer tiempo jugaron mejor ellos y en el segundo nosotros", afirmó.

Maticardi resaltó que las palabras de Astudillo son fundamentales para mantener el buen rendimiento que viene teniendo luego de un comienzo de torneo que lo vio desde el banco de suplentes: "por suerte tuve la confianza del técnico para afianzarme como titular y lo estoy aprovechando. También tengo el apoyo de mis compañeros que es importante", resaltó.

En lo futbolístico, Martín Astudillo evaluará en estos días el reemplazante de Enzo Serrano que recordemos llegó al límite de tarjetas amarillas y deberá purgar una fecha. Se estima que en su lugar podría ingresar Diego Auzqui.