Agua Negra, barrio lleno de problemas

Habitantes del barrio Agua Negra de Palma Sola, pese a sus reiterados reclamos, no son escuchados por las autoridades. Lo más indignante es que cuando llaman a la comisaría local, los efectivos no van rápido al lugar, donde hay problemas de seguridad.

El barrio padece de controles en la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad. Así también, en altas horas de la noche, muchas veces por la ingesta de alcohol, se producen algunas peleas y grescas que son de sumo peligro para los vecinos, quienes afirman que a toda hora del día hay personas en estado de ebriedad en las calles o en otros espacios públicos ocasionando disturbios o situaciones violentas que ponen en riesgo la integridad de los vecinos.

Otro de los dramas es que se juntan grupos de jóvenes y no tan jóvenes que molestan a los pobladores, generándoles temor.

Este último fin de semana, como viene sucediendo desde hace tiempo, unos vecinos en horas de la noche fueron protagonistas de una pelea, debido a la gran ingesta de bebidas alcohólicas.

El consumo de alcohol es el principal flagelo del barrio, y las consecuencias que provoca en las personas.

Otros de los problemas del barrio son los microbasurales, que producen los mismos vecinos que dejan los residuos a un costado de una de las calles, provocando malestar en aquellos que viven en el mismo lugar y tratan de mantener la limpieza, no solo por el riesgo que la basura representa para la salud, sino también porque es difícil caminar por los lugares donde está desperdigada.

En tanto los juegos para los niños, se encuentran totalmente deteriorados y abandonados, al igual que los lugares destinados a gimnasia, que están cubiertos de malezas, por lo que no pueden ser utilizados. "Es una pena que a quién corresponda administrar este espacio no tome las cosas en serio para poder dar una pronta solución, ya que el barrio Agua Negra, con bastante habitantes, necesita de estos servicios", dijeron los vecinos.

También se lamentan que por esta situación, como los demás problemas, no encuentran ser escuchados por las autoridades. La seguridad tampoco funciona en el barrio, ya que vecinos advierten que la policía no tiene ni medio gesto para socorrerlos. Además varios esperan que no haya que lamentar víctimas por esta falta de responsabilidad y compromiso de las autoridades correspondientes. Ante este panorama los vecinos del barrio Agua Negra exigen a las autoridades que solucionen todos los inconvenientes para el bien de la comunidad, pidiendo a la comuna que articule labores con la Provincia.