En Tilcara les cancelaron el show a último momento

Pese a promocionar su actuación, los integrantes del Trío Charqui no pudieron participar del evento la tarde del viernes Los artistas señalaron que en la provincia no se valora al grupo local y se desvirtúa el folclore quebradeño y jujeño.

PURMAMARCA (Corresponsal). Integrantes del grupo Trío Charqui expresaron su malestar con los encargados de la organización del "Febrero Tilcareño" quienes le cancelaron a último momento y sin previo aviso el espectáculo que debían brindar el viernes junto a otros conjuntos en la localidad de Tilcara.

El evento "Música en la Quebrada" es organizado por la Municipalidad tilcareña y se realiza en el estadio del Club Atlético Pueblo Nuevo. Los shows estaban previstos para el viernes pero el festival finalmente se suspendió. El sábado también cuenta con una importante cartelera.

Dentro de ella se encontraba el grupo Trío Charqui, quienes manifestaron el "trago amargo" que pasaron en la tarde del viernes. "Nosotros teníamos previsto actuar en la noche del viernes como está en la cartelera y en todos los afiches que sacaron por todos lados, pero cuando fuimos a Turismo del municipio para ultimar detalles nos damos con una sorpresa", expresó Juan Tolaba uno de los integrantes.

"El señor Santos Manfredi nos dijo que no tenían plata para pagarnos y que si queríamos que subir a tocar teníamos que subir gratis. Esto nos puso muy mal porque nosotros habíamos contratado incluso a un grupo de bailarines para que nos acompañen en el show".

"Nos parece una falta de respeto y desconsideración para con los artistas locales, nos había dicho que nos iba a pagar 5000 pesos cuando arreglamos estar presentes en el espectáculo. Nos sentimos desvalorizados como músicos lugareños".

"Muchas veces como grupo colaboramos con el municipio de Tilcara, nos presentamos gratis en varios eventos y nos dijeron que este año nos iban a pagar pero lamentablemente nos sentimos pisoteados. También por los chicos que habíamos hablado para que bailen", agregó.

Por otro lado sostuvieron su opinión con respecto al enero tilcareño y al febrero tilcareño señalando que en los últimos años se contrata a grupos de afuera y a los artistas locales no se los tiene en cuenta, nos los valorizan y además se "desvirtuó" porque se contratan a grupos de rock y no de folclore que según remarcaron no sería el espíritu de cómo nació el enero tilcareño que debería representar al folclore quebradeño y jujeño.