La inacción de Transporte genera problemas graves

La falta de políticas serias en materia de transporte y la ineficiencia de la gestión de la Secretaría de Estado creada a tales efectos, está generando en Jujuy una serie de situaciones anómalas, que por no ser abordadas a tiempo y con criterios superadores y profesionales, puede terminar desembocando en problemas graves para la sociedad. El destrato a los choferes de taxis, y a los peones de ese servicio público, y a empresarios jujeños, ya se convirtió en moneda corriente en esta gestión que encabeza Agustín Macedo, de quien se desconocen los antecedentes que lo hicieron merecedor de tal cargo, donde es de imaginar se coloca a una persona con vastos conocimientos de la problemática y la legalidad que resguarden la actividad del sector. La cuestionada ley que se aprobó con mayoría oficialista para "regularizar" el denominado transporte interjurisdiccional, hasta el momento no fue ni puesta en vigencia, ni siquiera reglamentada, mientras que a partir de su sanción, en las esquinas de San Salvador de Jujuy aumentaron significativamente los choferes que vocean la oferta de viajes a todas las ciudades del interior, e inclusive a la Provincia de Salta. Denuncias de choferes de taxis dan cuenta que la misma situación se repite en el interior, por lo que la cantidad de vehículos afectados a ese transporte ilegal de pasajeros, lejos de "regularizarse" ha crecido en la anormalidad, bajo el cómplice silencio de Macedo.

No es el único problema. Macedo tampoco ha demostrado intención o capacidad para interponer la acción del Estado frente a la grave situación que generan los famosos "viajes especiales" que se contratan en cualquier vereda de la ciudad, con destino a Buenos Aires, u otras provincia del país. Esos colectivos, en muchos casos a simple vista, no reúnen las mínimas condiciones de seguridad e higiene para el transporte de pasajeros de larga distancia, y solamente la suerte o la providencia impidieron hasta ahora alguna desgracia de envergadura. El secretario de Estado responsable, debe agregar también a su lista de inacciones el descontrol absoluto de los viajes en vehículos utilitarios que van y vienen a la frontera de La Quiaca, cargando y descargando personas y bultos en cualquier vereda. En algunos casos son bultos que hasta podrían prestarse a la introducción de todo tipo de elementos de contrabando. Mientras tanto el secretario de Transporte recibe denuncias de las empresas legales a las que controla rigurosamente y no hace absolutamente nada para impedir la ilegalidad y generar la odiosa situación de favorecer la competencia desleal. Denuncias de empresarios afirman que hasta se levantaron los controles en las rutas, seguramente, producto de algún "arreglo" o "acomodo" con el funcionario, según señalaron.

Desde estos problemas gravísimos, donde se compromete la seguridad de las personas, se favorece el crecimiento de la clandestinidad, hasta otros de menor envergadura, como la subadministración de la Terminal de Ómnibus "General (pm) Manuel Eduardo Arias", con un altísimo porcentaje de locales desocupados, nunca han recibido ni tratamiento ni respuesta por parte del funcionario en cuestión, que hasta aquí parece estar empeñado en perjudicar a empresas y trabajadores que pagan sus impuestos y soportan a veces hasta el asedio de los controles periódicos de documentación y vehículos, mientras quienes viven fuera de la ley continúan extrañamente privilegiados. Mientras esta situación persiste, y se agrava Macedo va a contramano de las leyes de defensa de los usuarios y consumidores, la ley nacional de transporte y obviamente, normativas tributarias.