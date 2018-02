La refundación de Bolivia trajo un Estado Plurinacional y crecimiento

Señaló que este importante paso no solo trajo la inclusión de todas las comunidades indígenas en el control del Estado, lo que antes tenían vedado, sino también el gran crecimiento económico del vecino país.

-Recientemente se conmemoró la Refundación del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿cómo lo viven?

-Fue un día muy importante para Bolivia porque un 22 de enero del año 2010, se refunda Bolivia con el nombre de Estado Plurinacional de Bolivia, después de largas luchas sociales, donde se pedía inclusión. Hay mucha gente todavía que no entiende qué significa esto del Estado Plurinacional. Lo que significa es que Bolivia tiene 36 nacionalidades de habitantes originarios indígenas campesinos. Es decir, tenemos en La Paz a los aymaras; en Potosí a los quechuas y aymaras; en Oruro los aymaras; en oriente boliviano los chiquitanos, los guaraníes, los ayeroes, etcétera, que son comunidades que tienen su religión, creencias. Son culturas que vivían dentro de una república y estaban siendo discriminadas por muchísimos años desde la fundación de la república de Bolivia.

La refundación significaba poder incluir a los grupos indígenas, mayoritariamente habitantes en Bolivia y eso es lo que se hizo. O sea se ha incluido a todos los indígenas que habitaban, que se podían ver y palpar.

-¿Cómo se vivía hasta el 2010?

-Hasta el 2010 estábamos con la vieja república, donde funcionábamos con la antigua Constitución Política que se había escrito en 1825 y que era un traje medido a los neoliberales, a la elite boliviana, donde ellos sí podían contar con tierras, sí podían ser miembros de las fuerzas armadas, podían tener salud, educación, absolutamente todo, pero no así el pueblo indígena.

Por eso es que antes se hablaba de dos Bolivias. Una Bolivia profundamente olvidada y otra elitista muy tranquila. Ahora no. Hoy, esta tortilla se vuelca.

Antes se les hacía una educación extranjerizante a los indígenas, se los excluía de la salud y de muchos beneficios del estado boliviano republicano. Pero después de una larga lucha social, a través de una asamblea constituyente se refunda Bolivia, incluyendo a todos los grupos para que juntos hagan una patria. Y no solamente una patria como estado plurinacional, sino también incorporando los símbolos, por eso es que ahora Bolivia lleva dos símbolos: la bandera whipala y la roja, amarillo y verde. Esos son símbolos oficiales en todos los actos internacionales y nacionales.

-A partir de la refundación, se incluye a todas las comunidades...

-Esta inclusión social de la refundación, significa que todos estos grupos que por años fueron excluidos, no solamente tienen que ser incluidos sino que tienen derecho vinculante a todo. Es decir a salud, educación, carreteras y fundamentalmente a lo que son las instituciones tanto públicas y privadas donde pueden ser partícipes. Es más, en todas las instituciones públicas como Fuerzas Armadas, Magisterios o Salud Pública Nacional tiene que haber un 20 por ciento de indígenas con ingreso director, con los mejores estudiantes de las áreas rurales que son pertenecientes a los diferentes grupos étnicos o culturas vivas.

-Es una inclusión muy fuerte con carácter vinculante.

-La refundación de Bolivia no solamente trae la inclusión social de un desarrollo integral, sino también la participación activa en los gobiernos, tanto departamentales como municipales y nacionales. Ahora tenemos cualquier cantidad de "polleras" y "ponchos" dentro del Ejecutivo, del ente legislativo. Hay personas indígenas asumiendo cargos muy importantes desde el presidente, ministros, viceministros y cargos que conducen el Estado Plurinacional.

Es decir que no solamente se los toma en cuenta, sino que se los trae para que conduzcan un país en diferentes instituciones. Por ejemplo, hace poco tuvimos un comandante general de la Policía Boliviana que fue un afroboliviano. Entonces, esta refundación permite hechos tan concretos que los indígenas tenemos la posibilidad de conducir ciertos niveles en el Estado.

Mi caso también es un ejemplo, porque yo soy aymara y quizás si no hubiésemos estado dentro del Estado Plurinacional, jamás podría haber sido cónsul en Jujuy.

-Evo Morales juega un papel fundamental en este camino...

-Primero el presidente Evo en 2005 es elegido constitucionalmente en la vieja Bolivia como presidente. A partir de eso, teje un mandato popular que era que tenía que haber una refundación del país, con una economía plural y comunitaria, con la participación de todos los bolivianos, donde se reconozca a los pueblos indígenas.

En estos momentos si no hablas un idioma originario, no puedes ser funcionario público por ejemplo. Entonces es una forma de poder reconocer.

Todos estos mandatos sostuvo el presidente desde que asume su cargo, plantea que tiene que haber una asamblea constituyente pero que haga un traje a la medida perfecta de todos los bolivianos que existían dentro del territorio. Por supuesto que ese mandato no fue fácil. Hubieron marchas, casi se divide Bolivia porque se afectó a los grandes intereses de los terratenientes, a los feudos que siempre gozaron del estado. No fue fácil pero a pesar de todo, el pueblo unido se levantó, el presidente entró en huelga para que el senado y el poder legislativo aprueben la nueva carta magna. Luego que el ciudadano popular apruebe el referéndum, no fue nada fácil. Inclusive fue algo negociado con la derecha boliviana.

Por fin en 2010, se aprueba y se refunda Bolivia. Y ahora, celebramos ese hecho histórico. Estamos convencidos que esto va a trascender poco a poco tanto dentro como fuera del país, estamos pensando hacer programas mucho más fuertes para que la gente pueda tomar esa conciencia.

-¿Qué balance hace del crecimiento que tuvo Bolivia a partir de la refundación?

-Este año el presidente Evo Morales cumple doce años de gobierno y puedo decir que, después de estos años podemos respirar con mayor tranquilidad porque somos el país con mayor crecimiento económico en Latinoamérica. Somos un país que hemos desarrollado carreteras, escuelas, hospitales, viviendas pero fundamental con toda la inclusión social. Vale decir bonos Juana Azurduy de Padilla para mujeres embarazadas, Juancito Pinto para el niño que estudia, bono a la excelencia destinada a los jóvenes que terminan el bachiller, bonos para los discapacitados, etcétera. Toda una mirada social donde el ciudadano que era más sufrido, pueda tener mayores posibilidades.

Hoy Bolivia puede respirar no solamente con una mayor inclusión social sino también con un crecimiento económico, pero fundamentalmente con el tema de la industrialización. Antes éramos un país que solamente vendía su materia pero a un precio de "gallina muerta", hoy tenemos mayor industrialización. Estamos apostando por el litio, hemos industrializado nuestro gas, podemos vender varios derivados del hidrocarburo fuera del país y todo a lo que apostamos es a tener más empresas que sean del estado, otras mixtas o comunitarias productiva, pero que el país se ponga en movimiento económico y que pueda abastecer al país y fuera del país.

Entonces esta economía que hoy promueve Bolivia es gracias a toda una actividad de nuestro presidente Evo, de nuestra gente, de nuestro Parlamento, de nuestros ministros y todos los que han aportado a nuestro país.

- En 2016 el presidente convoca a un referendo para su reelección, pero es rechazado por el pueblo. ¿Cómo analiza esto?

Lo que hay que entender es que en 2016 hubo una guerra mediática muy fuerte, donde hicieron aparecer un supuesto hijo del presidente. Para empezar el pueblo boliviano es muy moralista y el presidente Evo es soltero pero le inventaron que estaba con una muchacha, que tenía un hijo no reconocido, que esa muchacha tenía mucho poder en instituciones estatales y que había una supuesta corrupción. Eso dijo la derecha boliviana, fue algo que inventaron desde la derecha y obviamente la gente, creyendo en esa mentira, no apoyó la medida. A pesar de eso perdió por el 1.8 por ciento, que no fue mucho. Pero después se descubre la verdad y cambia la cosa.