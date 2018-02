Tabacaleros luchan por el precio justo

La reunión programada para este jueves en la ciudad de Salta fue reprogramada para los próximos días con el fin de arribar a un acuerdo por el precio del tabaco de la presente campaña, en ella los productores tratarán de hacer valer las diferentes alternativas y argumentaciones técnicas económicas que sostienen la firme postura de la dirigencia de la Cámara del Tabaco de Jujuy.

“El 23% no alcanza y mucho menos es lo que le corresponde tener al productor” así lo hizo saber su presidente. Cabe recordar, la semana pasada las empresas Massalin Particulares y Alliance One realizaron unilateralmente un incremento del 15% en la compra del tabaco, mientras que las Cooperativas de Jujuy y Salta efectuaron en un 23% de aumento por lo que la Cámara del Tabaco de Jujuy invitó a dichas compañías a que equiparen el incremento del 23%, “No vamos a permitir precios diferenciales toda vez que ello producirá daños y perjuicios irreversibles para los productores y una grosera deslealtad comercial en desmedro de nuestra Cooperativa” manifestando también que “para nosotros se trata de precios provisorios por lo que seguiremos luchando por todos los medios para obtener un precio justo no solo por lo que los productores merecen por su esfuerzo, sacrificio y adversidades climáticas sino también por los altos costos de producción insumidos, el incremento desmedido de las tarifas de gas y energía eléctrica imposibles de abonar, inflación, devaluación cambiaria, situación de Brasil, demanda internacional entre otras justificaciones que vienen acreditando lo solicitado por los productores", finalizó Pascuttini.