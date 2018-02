La Izquierda pide que se convoque a ministro

Diputados del Frente de Izquierda impulsan la convocatoria a la Legislatura del ministro de Producción de la Provincia, Juan Carlos Abud Robles, para que dé a conocer la situación actual del proceso de venta del Ingenio La Esperanza, actualmente devenido en un llamado a licitación.

Los diputados del FIT, Alejandro Vilca y Natalia Morales, junto a los obreros despedidos del ingenio Silvio Egez y Sixto Tala, y representantes de la Comisión de Mujeres, Leonor Sinche y Alicia Martínez, brindaron ayer una conferencia de prensa para pedir por la presencia del ministro, como así también por la reincorporación de los "338 obreros despedidos en el proceso de venta" del complejo agroindustrial.

"Nos preocupa porque se han tomado medidas en base a la venta del Ingenio al grupo Omega, como los 338 despidos, pero ahora hay una licitación", subrayó Vilca, por lo que consideró que "nos parece importante que se informe esta situación".

Además, subrayó la necesidad de conocer la "situación económica del Ingenio La Esperanza, el proceso de quiebra, porque entendemos que si se cae la venta a Omega se tendría que retrotraer todo a antes de que se produjeran los despidos en noviembre y reincorporar a los 338 trabajadores", aseveró.

Vilca sostuvo que es importante que el ministro Abud Robles esté presente en la Legislatura porque son varios los bloques que se han mostrado preocupados por la situación.

"Hay muchas dudas, y ahora que se cambien las reglas de juego y que se llame a una licitación, acrecientan mucho más esas dudas", indicó el legislador de izquierda.

En ese sentido, Vilca sostuvo que "todos sabemos que un proceso licitatorio es largo, hasta que se estudien los pliegos, y hay que considerar que hay un proceso que quiebra en el medio, por eso dudamos mucho de que en un mes se pueda resolver".

A partir de esta situación es que los legisladores pidieron "volver a foja cero" el proceso y que "se reincorporen los trabajadores despedidos en noviembre", sostuvo la diputada Natalia Morales, al tiempo que agregó: "hay familias que hace dos meses que no tienen su ingreso, incluso hay obreros que están denunciando que les han pagado las vacaciones".

Morales también denunció que hay trabajadores despedidos que debían ingresar a la planta del Estado, pero "no están trabajando porque no les asignaron funciones ni tareas, entonces no están cobrando". Además denunció un supuesto incumplimiento con algunos de los trabajadores que accedieron a la jubilación anticipada, "ya que aún no han cobrado". Justificó que, a partir de la situación actual, con la "caída de la venta del ingenio La Esperanza, para nosotros la salida tiene que ser ahora, y retrotraer, que todo vuelva para atrás y los obreros recuperen sus fuentes de trabajo".