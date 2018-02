Por las demoras, habrá un Centro Único de Gestión de turnos

Los reclamos por las demoras para poder acceder a un turno en los diferentes nosocomios de la provincia, se volvieron prácticamente "moneda corriente", incluso en el último tiempo asociaciones decidieron realizar una "mateada" en el ingreso del hospital "Pablo Soria", para reclamar por las largas filas que deben hacer para obtener un número.

También, según denunciaron en aquella oportunidad los pacientes, las personas que viajaban desde el interior hasta la capital para ser atendidas por un especialista, debían dormir en el nosocomio para lograr un turno, que en algunos casos era otorgado con varios días de demora.

En busca de brindar una solución, dentro de la reforma sanitaria, también se establece la creación del Centro Único de Gestión de Pacientes, que funcionará en las instalaciones de la vieja terminal de ómnibus y será de gestión pública y privada.

"Hoy por hoy esto lo hace el Same a pulmón y sobre todo con los pacientes críticos para optimizar el tiempo de espera, para que no tengan que estar dando vuelta con los pacientes. Pero no alcanza para gestionar todo, entonces este Centro va a ser una solución al problema de los turnos", destacó la subsecretaria Técnico Operativo del Ministerio de Salud, quien mencionó que la nueva dependencia funcionará como "un gran call center", a través del cual se podrán gestionar los turnos para las diferentes especialidades, para el carnet sanitario, el requerimiento de la internación domiciliaria y el manejo de las camas provinciales públicas o privadas.

"Esto va a beneficiar que un paciente no tenga que estar dando vueltas viendo donde hay cama, que si tengo un infarto que no me lleven al "San Roque" que no tiene coronaria o bien si necesito un tratamiento específico que me lleven a donde lo tenga, sea público o privado", recalcó.