Sorpresivo aumento del 4% en combustibles

Ayer se implementó un nuevo aumento en los combustibles, que sorprendió tanto a consumidores como a estacioneros, que fueron notificados minutos antes de comenzar a cobrar 4% más en estaciones de YPF.

Es el segundo aumento del año, que se dio en el transcurso de semanas con respecto al anterior, y que llega a un 7% más que en 2017 (el primero fue del 3%). El aumento es 90 centavos para la nafta y 80 para el gasoil

Claudia Ficoseco, integrante de la Cámara de Estacioneros de Jujuy, expresó que "fue inesperado, ni por casualidad pensé que iba a subir el combustible".

"Fue sorpresivo, seguimos una escalada, no se hasta dónde. Creo que se debe al dólar y al valor del crudo que no había subido todo lo que había impactado en la diferencia de la suba del dólar. Pregunté en la petrolera y fue esa la respuesta", comentó la estacionera.

Es decir que recién ahora se estarían trasladando las subas del dólar y del crudo a los combustibles, a pesar que con la suba anterior se pensaba que se cubría esa diferencia.

Esta situación de aumentos permanentes genera incertidumbre en los estacioneros y sus empleados, por la posibilidad de que bajen las ventas, y rechazo en los consumidores finales. "La gente no aguanta más, me parece que es mucho golpe al bolsillo", opinó Ficoseco.

En cuanto a una posible merma en la venta de combustible, comentó que "aún no vimos una baja, porque hay momentos de mayor consumo o bajas, pero la merma no se sintió tanto. Aunque con los dos aumentos de combustible se estima que habría una baja y que será evaluada".

Ficoseco también destacó que "aún no se arreglaron las paritarias salariales, no hubo aumento de sueldos y en algún momento se tratará e incidirá este 7%. Además, hubo aumentos constantes e importantes, siempre porcentajes altos", recalcó.

Estos aumentos se dieron por la suba del dólar y se desconoce si se seguirá aplicando este parámetro como referencia. En este sentido dijo que " la inflación sigue y genera incertidumbre para nosotros, los consumidores, es como que estamos en un camino incierto de lo que pasará"

Desde la Cámara realizarán una evaluación del impacto del aumento, pero no cambiarían porcentajes.

ELOY ÁNGEL MARTÍNEZ

Suboficial retirado

“El aumento de la nafta afecta en el bolsillo de los trabajadores, aumenta la canasta familiar. Ojalá que esto se componga, que vaya en buena dirección. Además que aumenten los sueldos porque si no aumenta la nafta, las tarifas y no podemos, es un impacto negativo este aumento.

Soy jujeño, pero estoy en el sur, las naftas suben en todos lados, pero en el sur la suba es menor porque es zona de petróleo”.

VALERIA ARGAÑARAZ

Empleada

“El aumento tiene un efecto dominó, comienza con la nafta, después empieza a impactar en servicios, alimentos, transporte público y así en el bolsillo de todos.

Los aumentos son sorpresivos, el anterior se estaba anunciando hasta que se confirmó, pero este nuevo aumento no. Estamos como amortiguándonos con estas medidas, y no sabemos si vendrá otro aumento. Hay personas que la están pasando muy mal”.

VICTORIA ZERPA

Chofer

“Da bronca el aumento, porque no suben los sueldos. Además, sube la nafta y sube todo, y uno no se organiza para saber cuánto va a gastar. Ahora con este aumento se encarece todo porque subirán los alimentos, todos los impuestos, etc. No coincide la suba del combustible con lo que uno percibe mensualmente. Estos aumentos afectan el bolsillo.

Es muy negativo, un aumento imprevisto que afecta a todos”.

JORGE GONZÁLEZ

Médico

“El aumento fue sorpresivo, son centavos que se suman y son importantes. Además, solo que suba la nafta para que suba todo, servicios, comida. Esto tiene un gran impacto. Vivo en Reyes y tengo que realizar varios viajes en el día y el aumento se hace importante.

Los aumentos son negativos y más en combustibles, porque hace que todos los productos y servicios suban, y en el presupuesto de uno genera un gasto importante”.