Comenzaron las clases de la Unju en Tilcara

Ayer comenzaron las cátedras de la Unju en Tilcara y el lanzamiento se realizó en el Salón Municipal en horas de la tarde. El dictado ya se había iniciado en la mañana, lo que hacía que el ambiente estuviera cargado de las tensiones propias del primer día de clases, y de las emociones a consecuencia de la llegada de la universidad a la localidad quebradeña.

“Hoy para nosotros es un día muy trascendente”, destacó el rector de la Unju Rodolfo Tecchi sobre el lanzamiento en Tilcara.

Dante Hormigo, secretario académico de la Facultad de Ciencias Agrarias y Noemí Bejarano, profesora de Fitopatología explicaron la parte que su Facultad tiene en la inauguración. Hormigo habló de la Tecnicatura en Transformación de la Producción Agropecuaria, "que es una carrera nueva que se elaboró desde la Facultad y que no se dicta en ninguna otra sede. La idea de crear carreras nuevas es para incentivar a los jóvenes que se queden en Jujuy con alternativas para estudiar".

Agregó que "la respuesta de la comunidad fue muy buena, así como también en Humahuaca con la Licenciatura en Gestión Ambiental. Al mismo tiempo estamos en tratativas para dictar, en otras localidades, estas mismas especialidades a contraturno para que todos los jóvenes tengan la posibilidad de cursar un estudio universitario".

Noemí Bejarano explicó que "para seleccionar las carreras hay un proceso de análisis de la situación regional. Entendemos que la producción local requiere esta Tecnicatura. Sin duda que va a haber movilidad, porque no todas las carreras se dan en todas las sedes, pero se trata de revaluar el desarrollo local de conocimientos y la posibilidad de desarrollo local de las producciones".

Ricardo Slavutsky, decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, dijo por su parte que "tenemos una política de expansión que comenzamos con dos carreras en San Pedro, con la idea de estar presentes en todo el territorio de la provincia, y así abrimos en Tilcara la de Trabajo Social y en Humahuaca la de Turismo, que es una carrera nueva. En el caso de Turismo consideramos que es un aporte al desarrollo económico y social, formando gestores locales y pensado en términos propios".

Con respecto a la de Trabajo Social explicó que "la Licenciatura se creó en Jujuy en el 2014, y ahora la traemos a Tilcara. Existe una ley nacional por la cual sólo los licenciados tienen poder de firma y no teníamos esa alternativa en la provincia, salvo títulos terciarios. Son materias con mucha matrícula, que en Tilcara tiene ya doscientos inscriptos".

Rodolfo Tecchi, rector de la Unju, nos aseguró que "hoy para nosotros es un día muy trascendente. La universidad pública, estatal y gratuita tenía una deuda con estas comunidades, y finalmente ponemos en marcha la primera oferta académica de grado en Tilcara, que iremos ampliando en los años sucesivos. Así acá, como en San Pedro, Libertador, Humahuaca y La Quiaca, incluimos a jóvenes que, por distintas razones, no se podían plantear la posibilidad de estudiar en San Salvador de Jujuy".

Resaltó el hecho de que "los inscriptos en Tilcara no disminuyeron la cantidad de ingresantes en San Salvador, por lo que se entiende que son jóvenes que no lo hubieran hecho allá. Es un proyecto que se nos demoró porque la política nacional no es tan generosa desde el punto de vista presupuestario, y tenemos que decir que se logró porque hubo representantes de la sociedad tilcareña comprometidos con que la universidad esté presente. Allí donde la universidad empieza nuevas actividades, es porque hay un compromiso de la comunidad y de sus dirigentes".

Tecchi acotó que "el proceso que desemboca en este inicio de clases, empezó hace tres años en un trabajo previo necesario".

Añadió que "así que agradecemos al Municipio y también al Obispado de Jujuy que ha puesto la infraestructura que tiene en Tilcara para que contemos con espacios físicos adecuados".

Por último, anunció que "en cuanto al área de Investigación y Desarrollo Tecnológico, que es esencial para la universidad, tenemos previsto poner en marcha, también en Tilcara, un Instituto orientado a temas de Recursos Naturales, particularmente al tema del agua, y estamos pensando que debe llevar el nombre de Rodolfo Kusch, un filósofo que revalorizó el pensamiento andino. Será un espacio al que se irán sumando investigadores y científicos para trabajar sobre las necesidades propias de la zona".