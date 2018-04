Villarroel incursiona otra disciplina que lo activa y desafía

Con 37 años y con un tremendo espíritu deportivo, Darío Villarroel empezó a desempeñarse en el fitness y culturísmo luego de años en potencia y ser integrante de la Selección Argentina de baja talla, récord guiness de levantamiento de pesas, instructor y hasta ser un disertante de charlas motivaciones. Con algunas continúa, aunque ahora entró en un ámbito donde su discapacidad no es un impedimento sino que lo obliga a estilizar su físico.

Y al incursionarse hace poco tiempo, su primera participación la tuvo en Salta donde dejó una buena impresión que activa y desafía.

Justamente "Mike", como lo conocen en Palpalá, contó que "esto comenzó por Facebook donde al subir fotos en medio de una preparación física personal y sólo para ponerme en forma, me vio el presidente de la Federación de Fitness y Culturísmo de Argentina que me propuso competir en lo que respecta a culturísmo y le dije que nunca había hecho eso porque es un deporte muy estético, nada que ver a lo que hacía con potencia. Y me comentó de una categoría para discapacitados después de ver las fotos y decían que tengo condiciones. Entonces acepté y además ya venía bajando de peso pero y eso me dio intriga así que empecé a revisar las planificaciones y testeando el tema de las poses y como desarrollar los grupos musculares, porque es un deporte que no se gana con pesas sino que es estético donde tenés que posar, arreglarte y saber exhibirte", indicó.

Luego detalló que "hace poco fuí a un Torneo Nacional en San Lorenzo, Salta, donde competí y clasifiqué al Mundial de Italia que es junio, pero lamentablemente se bajó la categoría con discapacidad y ahora me preparo para los Regionales en Perico y Salta que habrá en julio. Y en agosto habrá un Nacional en Buenos Aires y en septiembre voy a participar de un Panamericano en Brasil donde no puedo faltar porque hay muchos deportistas con discapacidad que hacen este deporte. Es muy sacrificado en la dieta, pero contento porque se me abrieron muchas oportunidades. Disfruto mucho más porque trabajo, entreno y el objetivo es ganarme a mi mismo", concluyó.

Jujuy podría ser sede del Nacional

Villarroel en su tarea de instructor de Levantamiento Paraolímpico de Pesas, en calle Los Paraísos 173 barrio Alto Palpalá de la ciudad siderúrgica, adelantó que "Jujuy podría ser sede del deporte adaptado y levantamiento de potencia para chicos con discapacidad eso lo organizan entre Cenard y Enar para la 1º fecha del Torneo Nacional. Por eso nos preparamos porque ya participamos del Regional 2017 con chicos de varios departamentos de Jujuy y queremos seguir sumando chicos con discapacidad motora".