A casi un año del crimen de Jairo Salcedo, su familia continúa pidiendo justicia

Con motivo de cumplirse en estos días un año del crimen de Jairo Salcedo, sus familiares invitaron a la comunidad a partir de un marcha que se realizará el próximo sábado 21 del corriente a las 21 desde plaza Domingo T. Pérez de la ciudad de El Carmen.

Cabe destacar que el joven de 27 años fue encontrado sin vida en el acceso de la ciudad de El Carmen. Según la autopsia realizada se pudo determinar que la causa de su muerte fue un disparo en el costado izquierdo que recorrió casi todo el tórax, dañando gravemente sus órganos vitales.

Sus familiares le dejaron un emotivo mensaje que compartieron en las redes sociales:

Nadie jamás calmara este dolor por su partida y mucho menos llenarán el vacío que nos dejo..

Faltan pocos días para que se cumpla un año del asesinato de JAIRO SALCEDO, un año donde nos arrebataron por completo la paz, la felicidad y alegría a nuestra familia, dejaron dos hijos, una esposa, padres, hermanos, tíos abuelo y primos sin consuelo con el dolor más horrible con el que puede sobrevivir una familia.

Durante todo un año, pedimos JUSTICIA POR JAIRO , y seguiremos en la lucha,peticionando que las autoridades no lo olviden, no olviden que necesitamos saber la verdad, quienes y porque !

Necesitamos tener la seguridad que nuestra vida puede continuar tranquila y segura, que podremos hacer nuestro duelo en paz y seguir adelante.

Necesitamos poder decirles a sus hijos que luchamos para hacer justicia...

Como familia nunca lo olvidaremos y le pedimos a la cuidad del Carmen que no olviden tampoco, el fue hijo de esta tierra, creció entre todos nosotros y hoy es un hijo que falta de su hogar...

Por esto y mucho más queremos convocar a los amigos, familia, vecinos del Carmen y conocidos de JAIRO a que marchemos una vez más para NO OLVIDAR, PARA QUE LAS AUTORIDADES NO LO OLVIDEN Y QUEREMOS JUSTICIA PARA VIVIR EN PAZ !