Seguí en vivo el debate por la despenalización del aborto

La Cámara de Diputados inició formalmente este martes, a nivel de comisión, un debate histórico sobre la despenalización del aborto, con una audiencia donde expondrán abogados constitucionalistas, médicos, periodistas y artistas.

Minuto a minuto, los argumentos de quienes se oponen al aborto legal

Rodolfo Barra

(Exministro de la Corte Suprema entre 1989 y 1993)

“La convención de los derechos humanos dice que la vida humana comienza desde el momento de la concepción, y que todo ser humano es persona. Porque hay quienes como, repitiendo el desgraciado fallo de 1857 de la corte americana que decía que los negros eran seres humanos pero no ciudadanos, hay muchos que dicen ‘el embrión es ser humano, pero no persona’. No es así, la humanidad empieza con la concepción, así lo dice la convención, yo no puedo opinar si esto es un acierto médico o no, pero por ahora es la ley que nos rige”.

“Dice que en general va a ser protegido por la ley, porque puede haber casos en que el legislador tenga opciones de política criminal: el código 85 del código penal establece una serie de causales de inimputabilidad y en la parte general del código penal se leen todos los casos en los que el juez tiene que advertir la atenuación de la pena: esos casos ya están previstos en el código penal”.

“La despenalización del aborto, aún dentro de un determinado límite de tiempo, es violatorio de la Constitución”.

Oscar Botta

(Director de la ONG ProFamilia)

"La posibilidad de que el Congreso nacional apruebe una ley que autorice el aborto criminal no admite dudas: los violadores, los narcos y los grandes estafadores, quedan libres. A los únicos que se les va a aplicar la pena de muerte es a los niños o niñas no nacidos. El Congreso nacional no puede arbitrar un debate para tratar cuándo y cómo matar a argentinos inocentes"

María Angélica Gelli

(Abogada Constitucionalista)

"Hay que hacer dos aclaraciones: todas las normas jurídicas se asientan en una axiología, un valor positivo o negativo. La segunda, que puede ocurrir que una determinada valoración axiológica de corte humanista, coincida con los principios de una o varias religiones. Eso por sí mismo no invalida el debate."

"El artículo 19 de la Constitución Nacional establece el derecho a la intimidad y la privacidad. Se ha invocado la decisión de la mujer en torno a él. Pero este artículo tiene un límite, y es el daño a terceros. Esto es crucial, porque si se produce la concepción de una persona humana, se pondría un límite a esa concepción."

"Tenemos de fuente convencional la convención sobre los derechos del niño, y la declaración unilateral que hizo nuestro país, en tanto declaró que se es niño desde la concepción hasta los 18 años. Obliga hacia adentro, es una declaración de nuestro país”.

Úrsula Basset

(Doctora en Ciencias Jurídicas de la UCA)

"Para defender el aborto se invocan situaciones desesperadas, pero ¿qué es lo que hacemos para defender estas situaciones?... Pido por favor que reflexionemos muy bien para que nuestras leyes no sean cómplices de abusos que van a quedar solapados, escondidos, en niñas que van a seguir siendo abusadas y no van a zafar".

Las exposiciones de los oradores que están a favor de la despenalización

Martín Bohmer: "La penalización del aborto es la más grave intervención del Estado en nuestras vidas"​

(Director nacional de Relaciones con la Comunidad Académica y la Sociedad Civil del Ministerio de Justicia).

"Estoy a título personal, a pesar de que aparezco como funcionario del Gobierno... La penalización del aborto es la más grave intervención del Estado en nuestra vidas, es la amenaza de quitarnos los valores más importantes que tenemos: la relación con los otros, la libertad, la posibilidad de llevar adelante nuestro plan de vida. Nos convertimos en alguien respecto de los cuales otros disponen de nosotros. Esta enorme intervención del Estado tiene que estar justificada. La mejor teoría es que intervenimos penalmente para prevenir daño. Y lo que está pasando con el aborto es que no solo no estamos previniendo, si no que estamos produciendo más daño, en particular, en una mayoría que ha sido excluida durante muchísimo tiempo: las mujeres".

Susana Chiarotti: "La penalización vulnera la salud y autonomía de las mujeres"

(Abogada y representante de Argentina ante el Comité de Expertas de la OEA sobre violencia de género)

"La violación de los derechos sexuales y reproductivos es una forma de violencia de género. Recomiendo despenalizar la interrupción del embarazo, eliminando el aborto inseguro y estableciendo políticas públicas. La penalización absoluta del aborto vulnera la salud, autonomía, privacidad y seguridad de las mujeres. El Congreso argentino debe despenalizar el aborto. Esto le permitirá a las mujeres acceder a la autonomía reproductiva".

Dora Barrancos: "Defiendo el aborto legal para afirmar el derecho al disfrute sexual"

(Socióloga, historiadora y ex legisladora porteña del Frepaso).

"Más allá del aborto legal y las circunstancias, es clarísimo reconocer en nuestra sociedad una auténtica diferencia de clases que ha dividido a nuestras mujeres. Efectivamente, para las mujeres de las clases medias y las clases más altas, el aborto se hizo con todas las garantías sanitarias. Para nuestras mujeres de los sectores populares, es evidente que existió una forma larvada, ominosa, de pena de muerte, porque han pagado con sus vidas esas decisiones... Me encuentro entre quienes defienden el aborto legal para afirmar el derecho al disfrute sexual, separándolo absolutamente de la reproducción. Es un derecho humano fundamental que tiene que sernos dados a las mujeres. El sexo no embaraza a los hombres. Pero el embarazo cambia de cuajo la vida de cualquier mujer, y la cambia desde el momento mismo del intercambio sexual. El coito no puede librarse de la sombra del embarazo aunque se tome cualquier medida".

Martha Rosenberg: "Nadie puede penalizar o decidir lo que hace una mujer con su embarazo"

(Psicoanalista)

"Parto de una convicción: que nadie puede sustituir, penalizar o decidir lo que hace una mujer con su embarazo. Un embarazo no deseado es un hecho traumático para una mujer. Lo que hace con eso es su decisión. Es un derecho básico de la ciudadanía. El embrión humano no es un sujeto. Lo que lo humaniza es el deseo materno que quiere que se desarrolle en su hijo. Los niños por nacer sólo son por nacer cuando una mujer decide que quiere su hijo. Ni los varones, ni la Iglesia, ni los poderes dominantes ni el Estado son los que hacen nacer niños. Legitimar el derecho de las mujeres a una maternidad voluntaria es una deuda de la democracia".

Luis Novaresio: "Los legisladores están obligados, no facultados, a apoyar la despenalización"

(Periodista de radio La Red y conductor de televisión por América)​

​"Hay varios motivos por los que creo que los legisladores están obligados, no facultados, a apoyar la ley de despenalización del aborto. Hay motivos médicos, científicos y culturales. La cuestión de salud ya debería cerrar el debate, hay 350.00 o 500.000 casos de aborto que la ley los condena a la clandestinidad. Esto hace que merezca la aprobación de la ley. Sin embargo subyace una discusión filosófica, que es cuándo empieza la vida. Es importante que los legisladores sepan que no hay un criterio uniforme, único e irrebatible, científicamente, de cuándo comienza la vida...Los que imponen las convicciones religiosas en la ley, son los teócratas. Eso se llama teocracia, no república laica, y Argentina es una república laica. Los que imponen aquellas convicciones personales a los que no las comparten, se llaman autoritarios".

"Las mujeres se mueren. Carmen (a la diputada Carmen Polledo, vicepresidenta de la comisión): no puede dejar que las mujeres se sigan muriendo. No puede seguir favoreciendo que las mujeres ricas accedan al Mizoprostol y que las mujeres excluidas, a la rama de perejil. Usted no puede obligar a aquellos que pensamos distintos a vivir en una teocracia o en un sistema autoritario. Lo que creo es que este es un problema científico resuelto; cultural, de un machismo exasperante; y que merece ser escuchado en la voz de un solo colectivo, que es el de las mujeres".

Verónica Llinás: "No criminalicemos, es una injusticia atroz"

(Actriz)

​"El aborto es un tema inmenso que puede y debe ser abordado desde la mayor cantidad de enfoques posibles. El biológico, el ético, el filosófico, el social, el religioso... pero ese no es el tema que debería ocuparnos en este momento. La realidad es que estamos ante un grave caso de salud pública. Según la OMS, uno de cada cuatro abortos es inseguro. A la realidad se la modifica primero reconociéndola y luego obrando en consecuencia. Las razones por las cuales una mujer llega a un embarazo no deseado son múltiples. La primera es la ausencia del Estado en educación. No criminalicemos. Es una injusticia atroz. Es por eso que un grupo muy heterogéneo de actrices nos hemos organizado y en poco tiempo hemos llegado a ser más de 400 para pedir la despenalización del aborto. No es el fin del debate; es el principio. El aborto existe".

Las actrices Carla Peterson y Griselda Siciliani se sumaron al atril y leyeron una carta dirigida a los legisladores pidiendo por la despenalización.

Leonardo Caruana: "Son necesarios sistemas de salud pública"

(Secretario de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario)

"Se habló aquí de que son necesarios sistemas de salud pública. Y por eso me parece importante poder hablar de lo que se hace en una ciudad (por Rosario) que ha priorizado la salud pública con presencia territorial, a no más de 15 cuadras de cada uno de los vecinos, un centro de salud. En ese marco se avanzó en políticas de salud sexual y reproductiva, en una clínica que garantice el acceso integral a todos los métodos anticonceptivos".

Sandra Vázquez: "Demos un nuevo marco legal para hacer felices a todas las mujeres"

(Ginecóloga del Hospital Argerich y directora de la Fundación para la Salud Adolescente (FUSA))

"Quería compartir mi visión y mi experiencia como ginecóloga infanto-juvenil durante 30 años en hospitales públicos y mis recorridas por el país. He visto mujeres muy felices con el embarazo, mujeres angustiadas, mujeres que lograron que su situación fuera tipifica para abortar y mujeres en gravísimo estado de salud por abortos clandestinos. Nuestro país ha firmado tratados internacionales que nos obligan a trabajar para impedir abortos inseguros. Demos un nuevo marco legal para hacer felices a todas las mujeres".

Gastón Chellier: "La penalización hace que los abortos sean clandestinos"

(Director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS))

"La penalización del aborto no disuade a las mujeres a practicarse abortos, solo hace que los abortos sean clandestinos, se practiquen en forma insegura y aumente la mortalidad de las mujeres, en su mayoría, pobres y jóvenes. También, provoca una criminalización de las mujeres que buscan asistencia médica ante una emergencia obstétrica, que puede ser un aborto inducido o espontáneo, un aborto prematuro o alguna otra complicación del embarazo que las empuja a la clandestinidad o a la muerte por miedo a terminar presas...Ya es un dicho común, pero que no deja de ser cierto, que si los que nos quedáramos embarazados fuéramos los hombres, el aborto claramente ya se hubiera descriminalizado. En ese sentido, el Congreso tiene la posibilidad histórica de reparar esa desigualdad en relación con el derecho de la mujer".

Nelly Miyenski: "La ley tiene que adecuarse"

(Abogada de 89 años, especialista en Derecho de Familia y titular del Parlamento de la Mujer de la Legislatura porteña)

"Para mí representa algo sumamente profundo e importante en mi vida. Los derechos de las mujeres y este último derecho a la vida en serio de las mujeres es una asignatura pendiente. Estar hoy acá es fruto de mucha lucha, mucho pedir y mucho exigir. Hago un llamado a los legisladores a que pasen a la historia. Me voy a referir al problema constitucional y a la posverdad. Hay una interpretación errónea que muchos le quieren dar al artículo 19 del Código Civil. Define qué es persona para las normas del Código Civil. Esto no tiene ninguna relación con el Código Penal. Restringía y señalaba con toda claridad que se es persona desde el momento de la concepción. Era por tema de herencia, por temas patrimoniales. Después en todo su articulario no le otorga más derechos. No nos dejemos engañar. En la historia de la jurisprudencia argentina nunca un médico ha sido condenado por homicidio. Solamente hay homicidio cuando el bebé ha salido del cuerpo materno. No hay que convertir esto en un dilema bioético. No hay que confundir vida humana con persona. Hay un único punto de inflexión y es el nacimiento. En el Código Penal de 1921, las mujeres eramos incapaces.No podemos tomar un artículo de hace 100 años para aplicárselo a una mujer de hoy. La ley tiene que adecuarse".

Marcelo Alegre: "Si la penalización ha fracasado, ¿por qué insistir en la estrategia represiva?"

(Abogado especialista en ética aplicada. ex asesor del Consejo de Consolidación de la democracia)

"Todos, de uno u otro lado, queremos que se produzcan menos abortos. Lo que debemos resolver cuál es el camino más eficaz para este fin, que al hacer de muchos abortos una práctica clandestina ha venido poniendo en riesgo la vida de muchas mujeres... Si la penalización ha fracasado, ¿por qué insistir con la estrategia represiva? No será tal vez que la única motivación es el extremismo ideológico? Esta discusión implica un paso más en la lenta secularización jurídica de la Argentina, el proceso por el cual la sociedad asume la regulación de sus problemas dejando de lado el rol tutelar de una religión en la vida civil".

Mariana Romero: "Tenemos que saldar esta deuda que la democracia tiene con las mujeres"

(Médica investigadora del Cedes y el Conicet, ex presidenta del Consorcio Internacional de Aborto con Medicamentos)

"Tenemos que saldar esta deuda que la democracia tiene con las mujeres. Quiero compartir datos sobre el aborto en el país. Argentina es un país atípico. El aborto es la primera causa individual de muerte materna. Dos de cada 10 de las mujeres fallecidas durante la gestación mueren por el aborto. Desde el regreso de la democracia, 3.030 mujeres fallecieron por abortos clandestinos. ¿La legalización disminuye las muertes maternas? Cuando el marco es restrictivo, la tasa de muerte materna es más alta a nivel mundial. A medida que el marco normativo incorpora más causales, la mortalidad disminuye. En Uruguay había 9 muertes maternas por aborto por año. A partir de 2013, con la aplicación de la ley, Uruguay tiene una o ninguna muerte materna por abortos clandestinos y ninguna por las que acceden a la interrupción voluntaria que ofrece el Estado. ¿La legalización aumenta el número de abortos? La ciudad de México, por ejemplo, legalizó el aborto en 2007. No se sabe cuántos había antes. Hubo un aumento progresivo inicial para responder a la demanda. A partir de 2013 se estabilizaron y luego los casos empezaron a disminuir".

Marta Alanis: "Las mujeres católicas también abortamos"

(Titular de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, especialista en teología feminista)

"Estamos a favor del derecho al aborto, de la despenalización y legalización, porque las mujeres católicas también abortamos. Las personas católicas en nuestro país son la mayoría. Y si hacemos cálculos con la cantidad de abortos que hay por año, también esa proporción se refleja en las prácticas que lamentablemente van al circuito clandestino... Se ha logrado la despenalización social del aborto. Hace 10 años atrás no podíamos llevar este tema, era tabú. Y hoy lo hablamos con libertad, en las universidades, en las escuelas, en la calle, y es parte de la agenda de muchos espacios y muchos partidos políticos".

Andrés Gil Domínguez: "No existe ningún tipo de objeción ni impedimento para la despenalización"

(Constitucionalista, profesor de la UBA)

"Desde el punto de vista constitucional, es posible que el Congreso incorpore un nuevo causal a las que ya estaban en 1921. No existe ningún tipo de objeción ni impedimento (para la despenalización). Desde lo convencional, tampoco. No surge ningún tipo de prohibición de los tratados ni de los organismos que los interpretan y aplican. Existen 14 sentencias de distintos órganos internacionales que establecen que las mujeres deben tener acceso a abortos legales y que los países donde es ilegal deben tender a la legalización. Les pido a mis colegas que, más allá de las diferencias en el campo de la filosofía moral, no digan que los tratados de Derechos Humanos están en contra de la despenalización. Eso sería construir posverdad. No es real. La despenalización no se condice con la normativa ni las interpretaciones. Ustedes (Diputados) tienen la oportunidad de transformar el dolor de miles de chicas y mujeres en un derecho".



Paula Bergallo: "Está claro que la penalización ha sido ineficaz"

(Profesora de Derecho en las universidades Di Tella y San Andrés especialista en tema de salud y género)

"En la Argentina, el aborto es legal en determinadas circunstancias. La pregunta es si vamos a seguir utilizando el derecho penal para restringir los derechos de las mujeres a su libertad, a su autonomía ya sus decisiones reproductivas. La parte sustancial de esa pregunta es si seguir usando el Derecho Penal es un mandato de la Constitución y los tratados de Derechos Humanos. Estoy segura de que van a arribar a las conclusiones que han arribado las mejores legislaciones de las democracias avanzadas, que han modernizado sus regulaciones en los últimos 50 años, eliminando o restringiendo el uso del Derecho Penal de acuerdo a los mandatos de sus constituciones, que protegen tanto la vida de las personas nacidas como también la vida en etapa gestacional...Está claro que la penalización ha sido ineficaz: no ha disuadido a las mujeres, no las hemos castigado y no tenemos intención de castigarlas, pero tampoco hemos garantizado el acceso a los abortos que son legales".

La lista de oradores en contra de la despenalización

1) Rodolfo Barra, ex juez de la Corte, ex ministro de Justicia, convencional constituyente en 1994.

2) Gustavo Carrara, cura villero ascendido a obispo en diciembre pasado por el papa Francisco. Reemplazó a último momento al padre Pepe, otro cura villero cercano al Papa, que por "problemas de agenda" pidió ser citado más adelante.

3) María Angélica Gelli, constitucionalista. Profesora de la UBA y la Universidad San Andrés, especialista en sociología jurídica.

4) Nicolás Laferriere, director del Centro de Bioética de la Universidad católica Argentina.

5) Diego Montes de Oca, pediatra. participa en los medios y conduce el canal de Youtube TV Crecer.

6) Úrsula Basset, doctora en Ciencias Jurídicas, de la UCA.

7) Alejandra Planker, profesora de Filosofía y directora del Instituto de Matrimonio y Familia de la UCA.

8) Cristina Miguens, empresaria, ingeniera industrial y directora de la Fundación Alumbrar.

9) Ernesto Beruti, jefe del Servicio de Obstetricia del Hospital Austral.

10) Jorge Aquino, director del Laboratorio de Biología del Desarrollo del Hospital Austral.

11) Alejandro Rodríguez, abogado.

12) Oscar Botta, director de la ONG ProFamilia.

13) Raquel García Bolton, presidenta del Consorcio de Médicas Católicas de Buenos Aires.

14) Alberto Bianchi, constitucionalista.

15) Mónica del Río, computadora científica y editora del boletín digital Notivida.

16) Verónica Porcelli, educadora sexual.