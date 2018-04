Argentina y España van por nuevas inversiones

El presidente Mauricio Macri y su par español Mariano Rajoy hicieron un llamado a los empresarios de ambos países a incrementar el comercio y la inversión, porque aseguraron que así se posibilitará un mayor crecimiento de sus economías y la generación de más empleo.

"Es grande la importancia que tuvieron las empresas españolas en el desarrollo del país y la siguen teniendo", remarcó el presidente Mauricio Macri en la apertura del Encuentro Empresarial Argentina España que se desarrolló en el hotel Alvear Icon de esta ciudad, ante 200 empresarios de ambos países.

"Que los grandes operadores vengan a acompañar", invitó Macri, quien subrayó que "hay licitaciones en curso y a lanzar por US$ 30 millones, en la modalidad de Participación Público Privada (PPP)".

Por su parte, Rajoy subrayó que "los dos países viven una situación de crecimiento", y sostuvo que "el entorno es propicio para intensificar las relaciones comerciales y de inversión".

Para ello consideró que es preciso "favorecer alianzas y entendimientos entre ambas comunidades de empresarios".

"Estamos ante una nueva etapa, probablemente la mejor en muchísimo tiempo que debemos aprovechar para intensificar nuestras relaciones económicas", sostuvo el mandatario español.

En tanto, Macri sostuvo que "los argentinos queremos ser confiables, creíbles, previsibles", y destacó que "por eso trabajamos por mejorar la institucionalidad todos los días y fijar reglas de juego bien claras para que puedan venir tranquilos a invertir"

Para ello, indicó que desde su administración se viene "avanzando fuerte en la simplificación y desburocratización de nuestros marcos regulatorios",

"Tenemos muchísimas oportunidades de desarrollo", remarcó el mandatario, quien sostuvo que "tenemos que tener un Estado que simplifique la vida del que viene a invertir y a crear empleo".

Por su lado, Rajoy aseguró que "Argentina es un destino de gran interés para las empresas españolas, tanto para el comercio como para la inversión".

Indicó que "existen ahora estímulos para que cada vez más empresas españolas se interesen por la Argentina". Afirmó que "se está haciendo lo correcto en Argentina y este camino abre nuevas oportunidades a nuestras relaciones económicas bilaterales que se traducirán en mejoras para nuestros pueblos".

En tanto, la secretaria de Comercio de España, María Luisa Poncela, puntualizó que "80 empresas españolas vinieron para participar de este encuentro, más otras que están aquí y más de 100 hombres de negocios de Argentina"

"Es el encuentro empresarial más importante en los últimos años", afirmó Poncela, quien remarcó que "Argentina es importante para España y sus empresas".

Destacó que "Argentina es un país de enormes riquezas en recursos naturales y en los lazos que nos unen, familiares, sociales y culturales".

Aseguró que "este compromiso de las empresas españolas en Argentina va a continuar y se va reforzar con el escenario creado por el Gobierno argentino".

Pronunciamiento sobre Venezuela

unto a su par español, Mariano Rajoy, el presidente Mauricio Macri afirmó que la Argentina “no convalidará” la próxima elección en Venezuela “por más que el señor (Nicolás) Maduro” lo “insulte”.

“No vamos a convalidar la elección por más que el señor Maduro me insulte”, afirmó el mandatario durante una conferencia de prensa conjunta en la Casa de Gobierno. En ese contexto, Macri precisó que en la próxima Cumbre de las Américas a realizarse en Lima, Perú, este fin de semana “estará el tema de Venezuela” en agenda. Sostuvo que en ese marco se debatirá sobre la situación que atraviesa el país caribeño y resaltó que la Argentina seguirá “insistiendo en que esta elección no tiene validez y no es democrática”.

Anticipó, además, que el gobierno nacional seguirá “reclamando la libertad de los presos políticos” de Venezuela y “otras medidas complementarias”.

Macri y Rajoy pusieron en la agenda bilateral sus coincidentes pronunciamientos a favor de la “libertad, la democracia” y el “respeto” por los derechos humanos en Venezuela.