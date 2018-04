Anne Hathaway subió de peso y dejó un fuerte mensaje

La actriz estadounidense Anne Hathaway, publicó un video en Instagram en el que sorprendió a sus seguidores por su aumento de peso. Sin embargo, en ese mismo posteo dio las razones de su transformación física.

La ganadora del Oscar necesita cambiar su apariencia para un nuevo rol en una película que comenzará a filmar en poco tiempo y para que no la juzguen por estar "más gorda", mostró el duro entrenamiento.

En las imágenes se la puede ver haciendo ejercicios intensos con pesas, que la ayudan a lucir un cuerpo más robusto y tonificado.

"Estoy subiendo de peso para un papel en una película y me está yendo muy bien. A todas las personas que me van a criticar por gorda en los próximos meses, el problema es suyo, no yo", escribió.

No es la primera vez que la actriz cambia su imagen. Para filmar "Los Miserables" (2013) tuvo que cortarse el pelo bien cortito y bajar 11 kilos. Por esta película obtuvo el Oscar a mejor actriz de reparto. Además, ya había sido duramente criticada por engordar durante su embarazo, motivo por el que ahora se adelantó a sus "haters".

Hathaway aún no reveló para qué película se está preparando, pero tiene varios proyectos en proceso, según su IMDb. Protagonizará "Live Fast Die Hot", un drama sobre una mujer de Nueva York que cambia drásticamente cuando se convierte en madre.

También, "The Lifeboat" un film sobre una joven mujer que va a juicio por asesinato y se rumoreó que podría haber sido elegida para la película de "Barbie". No encarnaría a la típica muñeca perfecta de Mattel, sino, a una Barbie que es expulsada de Barbieland por no ser lo suficientemente bella y estilizada.