Los Simpson responden a la polémica sobre el personaje de Apu

Los Simpson respondieron a las críticas que los acusaban de hacer un retrato estereotipado de la comunidad india a través del personaje de Apu, el propietario de El Badulaque. En el episodio del pasado domingo, titulado No Good Read Goes Unpunished (Ninguna buena lectura queda sin castigo), Marge y Lisa aluden a la polémica.

En dicho capítulo Los Simpson visitan una librería después de que Marge decomisa los dispositivos electrónicos de la familia. Marge intenta enganchar a su hija a su libro favorito de la infancia, la obra ficticia La princesa en el jardín.

Cuando Marge empieza a leer el libro para Lisa, se da cuenta de que es mucho más racista y ofensivo de lo que recordaba. Es entonces cuando Lisa se dirige a los espectadores de la serie: "Algo que comenzó hace décadas y fue aplaudido e inofensivo ahora es políticamente incorrecto. ¿Qué puedes hacer?". La escena se amplía y revela una fotografía de Apu en la mesilla junto a Lisa.

La polémica comenzó a raíz de un documental titulado The Problem with Apu (El problema con Apu), en el que el cómico Hari Kondabolu entrevista a famosos con ascendencia en el sudeste asiático sobre el impacto negativo que el personaje ha tenido en sus vidas.

Kondabulu reaccionó en Twitter al episodio. "Wow. ¿Políticamente incorrecto? ¿Esta es la lección de mi película y la discusión que provocó? Tío, me encantaba esta serie. Esto es triste", aseguró.

Por su parte, el productor ejecutivo de Los Simpson, Al Jean, ya se pronunció sobre la polémica el pasado enero en la publicación IndiWire. "Algunas personas se ofenden por el personaje y me lo tomo muy en serio. Otros realmente aman al personaje. Es una elección difícil. No quiero ofender a la gente, pero también queremos ser divertidos. No queremos ser totalmente políticamente correctos", aseguró.

La ficción creada por Matt Groening se emite en Estados Unidos cada domingo, mientras que los seguidores colombiamps pueden disfrutar de las aventuras de la familia amarilla en FOX.