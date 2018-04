"Todavía no caemos en lo logrado"

Miguel Ángel Juárez. El "Tucu", se hizo un tiempo en la celebración del merecido título que obtuvo dirigiendo Fundación Jujuy Vóley y pasó por la redacción de Diario El Tribuno de Jujuy.

En su visita, el técnico del ascenso de la Liga A2 a la Liga A1 y el comandante del barco que se quedó con el título el pasado lunes ante San Martín de Formosa, contó algunas intimidades del grupo y recordó algunas claves del plantel que hizo historia en el deporte de la provincia.

"Todavía no caemos de lo que logramos. Estamos disfrutando aún este momento que vivimos. Ya sin la presión de seguir jugando. Ya somos campeones. Ya creo que no hay más nada para entregarle a Jujuy. Tenemos que disfrutarlo al cien por ciento, tanto nosotros como toda la gente de Jujuy". Así se presentó Miguel Juárez en la redacción del diario de la "Gente bien informada", hablando de las sensaciones del ascenso y el título alcanzado recientemente.

Entre las claves de estos logros deportivos, el "Tucu" comentó que "la verdad que el grupo humano que se formó, fue algo impresionante. En el profesionalismo siempre se habla de un triángulo que se debe formar entre entrenador-cuerpo técnico, jugadores titulares y suplentes. Si a ese triángulo vos lo sabés manejar bien, el equipo andará bien. Es feo a veces ser suplente y ser titular y que cambien también lo es. Pero se manejó muy bien y los chicos entendieron cual era la idea de Fundación Jujuy Vóley, que era crecer y fomentar el vóley en Jujuy. Esperaron los resultados y esperaron con ansias los partidos, trabajando paso a paso, en algo que nos llevó hasta esto".

El futuro

Ante la consulta de qué pasará en lo inmediato, Juárez explicó que "de aquí en más nos queda disfrutarlo. Agradecer a los jugadores que se entregaron estos 4 meses de forma total. Ahora la dirigencia de Jujuy Vóley tiene que tomar las riendas de esto que consiguieron, de lograr el ascenso y la Liga A2. Ellos tienen el sartén por el mango y decidirán si jugarán o si no lo harán. Si deciden hacerlo, van a necesitar el apoyo de mucha gente. Pero la Fundación, es una gran familia de Jujuy que apoya muchísimo al deporte" y contó luego que "Mariano Muro en Montero Vóley, Franco Olariaga en Buenos Aires firmó su contrato. Sánchez creo que se irá a Campana. Soncini creo que se irá para la UBA. La verdad que este tipo de logros te abren las puertas y hay que destacar el crecimiento de los jugadores jujeños en este torneo".

Rememorando lo ocurrido recientemente, el "Tucu" indicó que "el ascenso y el título son cosas que van de la mano. Pero el ascenso fue alto impresionante. Vos podés salir campeón, como me pasó en inferiores o en mi club, pero ascender a la principal liga del vóley argentino, es algo histórico, tanto para mí como para todo Jujuy me imagino".

Sobre su futuro, adelantó que "hay posibilidades de irse. Con Jujuy Vóley me ata una amistad muy grande con Lucas Pizarro. Y con el "Flaco" Muro que me llamó el año pasado para que me sume a este proyecto y se consiguieron cosas importantes. Ahora tengo la posibilidad de dirigir la A2 con otro equipo de Formosa y me llamaron de Córdoba, pero ahora solo quiero disfrutar el momento", confesó.

Finalmente Miguel Ángel Juárez no dejó de agradecer a uno de los pilares fundamentales de estos logros. La gente que siempre los apoyó y acompaño. "Tanto en la cancha como en la calle, el apoyo constante que nos mostraron nos ayudaron".