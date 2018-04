Anahí Ponce y un debut soñado en la selección

Ayer Argentina debutó ante Uruguay en el Panamericano juvenil de hándbol que se está jugando en el Cenard, provincia de Buenos Aires. Allí estuvo Anahí Ponce, la jujeña que integra las filas del equipo "albiceleste".

"Para mi jugar este Panamericano con la Selección y encima en Buenos Aires es una sensación inexplicable, no se puede definir con palabras algo que te apasiona tanto y te llena el corazón, es algo que anhelaba desde muy pequeña y sobre todo aquí, todavía no caigo pero lo estoy disfrutando", describió Anahí Ponce ante El Tribuno de Jujuy, tras ser consultada sobre las sensaciones que la invaden en estas horas.

Sucede que desde un principio la convocatoria la hizo ilusionar, aunque sabía que "en esto de las listas, es muy difícil saber si uno está dentro o fuera, son muchas cosas que tiene que tener una jugadora para ocupar un puesto además del estilo del entrenador, si le gusta tener dos armadores, extremos o determinados puestos, era muy difícil y nadie tenía el puesto asegurado, por suerte le gusta a la entrenadora mi juego y quedé", apuntó. Sucede que para Ponce "jugar en la Selección siempre fue un sueño, desde que juego hándbol, también el sueño de mi mamá, es una alegría impresionante, me llena el alma", sostuvo orgullosa desde Buenos Aires.

Anahí Ponce recordó: "Hago handbol desde que tengo seis años, comencé con mi mamá, a los 13 hice vóley, pero no tiene nada que ver con el hándbol, este deporte es algo que me apasiona demasiado, no podría vivir sin jugar handbol, desde que entras a la cancha, jugás, expresas lo que sentís, no se puede comparar los dos deportes", comentó.

La jugadora de Villa Ballester contó como vive este momento la familia "con esto mi familia está muy contenta, siempre me apoyaron en el proceso, nunca se me había dado y que por fin después de tanto esfuerzo, dedicación, después de haber dejado tantas cosas de lado, se le pudo dar, no fue un camino fácil, hubo muchas trabas, así que agradezco tener una familia tan unida porque me ayudó siempre y están para mí, para lo que sea", subrayó.

La jujeña sabe que radicarse en Buenos Aires le dio la posibilidad de crecer "es notable los entrenamientos, el cambio de ritmo, la pelota va a otra velocidad, es un juego mucho más preciso, creo que este año para mí será un gran paso y con un tremendo cambio en mi juego", y añadió "siento que maduré pero en todo el proceso, desde Prohand, todo me ayudó a ser más fuerte, siempre a ponerme de pie de nuevo sin importar cuantas veces tropecé, sabía que debía pararme y seguir, eso me ayudó a madurar mucho en estos años", puntualizó Anahí Ponce, integrante de la Selección Argentina de balonmano que ayer debutó en el Panamericano ante Uruguay.