Brindarán capacitación sobre liderazgo ejecutivo

El viernes y sábado habrá una capacitación destinada a emprendedores, empresarios, ejecutivos y todos los que tengan o aspiren a cargos de liderazgo. "No podemos crear futuro, si no somos capaces de desestabilizar el presente. Si no hay un pedazo de mi presente que esté ocupado con compromisos de crear lo que quiero crear porque sino eso no va a ocurrir nunca", explica Juan Carlos Lucas reconocido coach y speaker internacional. El disertante es director de Hacer Historia Consultores y de Transformar: Centro de Aprendizaje para el Cambio. Inscriben en qua litycya@gmail.com.