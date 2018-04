Buena performance de Maciel Farfán en el Grand Prix 2018

Maciel Farfán dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad del tenis de mesa jujeño. El fin de semana se quedó con la categoría sub 15 del Grand Prix Internacional "Taragi" desarrollado en el Club de Básquet Córdoba de la capital correntina.

El tenismesista nacido en Perico es producto de la Escuela de Iniciación Deportiva que funciona en la mencionada zona, por lo tanto de muchos que se sumaron a la práctica de esta disciplina, tener una paleta entre las mejores del país no es producto de la casualidad.

Sin embargo desde la Secretaría de Deportes de la provincia no lo observaron de la misma manera, porque según declaró Daniel Zapatero, referente del tenis de mesa jujeño "me sorprendió la decisión de la Secretaría de Deportes de la provincia de cerrar la Escuela de Iniciación Deportiva de tenis de mesa de ciudad Perico", manifestó al tiempo que agregó "es de dónde salió Maciel y otros jugadores que no solo le dieron a Jujuy un título como el del fin de semana, sino también medallas de oro y plata en los Juegos Evita".

Zapatero con esta actitud desde el área de deportes de la provincia se sintió dolido "nunca hubo una comunicación oficial del cierre, ni se dio razones del mismo, pero se cerró", puntualizó.

El activo dirigente que supo reabrir hace unos años atrás con entusiasmo el tenis de mesa, disciplina que heredó de su padre desde muy pequeño, expresó con claridad que "es triste ver como se ignora los méritos de quienes trabajan tanto por hacer grande el deporte provincial, sobre todo apostando a quienes menos recursos tienen, quizás alguien nos de alguna razón que sea entendible", sostuvo. Daniel Zapatero se preguntó si el gobernador Gerardo Morales estará al tanto de lo que sucede con algunas disciplinas que cumplen con un rol importante, sacando a jóvenes de la calle y evitando que se sumen a los vicios de la sociedad y sobre todo con importantes resultados como los que Maciel Farfán, entre otros, muestran en cada competencia local, regional, nacional e internacional.

Los números lo avalan

Si bien todos tuvieron muy buenas actuaciones, la brillante tarea del juvenil de Perico, Maciel Farfán, sobresalió de manera notable, ya que se hizo del título en la categoría Sub 15 y llegó hasta la final de la categoría sub 18, donde debió conformarse con un muy valorable segundo puesto. Es que tanto en una como en otra categoría, Farfán se encargó de despachar uno a uno a varios de los candidatos al título, muchos de ellos miembros permanentes de seleccionados nacionales en distintas competencias desarrolladas en los últimos años.

La final de sub 15 ante el reciente sub campeón sudamericano de equipos, Cristian Azcoaga Puyo de Formosa, quedará en el recuerdo por la manera brillante en que Maciel "dio vuelta" un partido prácticamente perdido y remontó una desventaja de 2 sets en contra para ganar por 3 sets a 2 y desatar una alegría inmensa entre los jujeños presentes. En sub 18 jugó de manera exquisita, pero en la final no pudo con el múltiple campeón Luciano Alto de Mendoza, quien lo venció por 3 sets a 1.

Otros resultados destacados los tuvo Martín Zapatero Heit en sub 13, fue tercero, y las maxi 35 Sofía Rocha y Carina Zapatero, quienes compartieron el tercer puesto en dicha categoría. Otros jugadores como Miguel Barja, Martín López Rivero, Santiago Nieva, Moisés Gallo, y Nahuel Álamo.