En Jujuy también se debate sobre aborto

En Jujuy también tiene eco el tratamiento nacional del proyecto para despenalizar el aborto.

En el caso del Concejo Deliberante de Abra Pampa tratarán un proyecto para declarar a esa comuna puneña como municipio a favor de la vida y en contra de la iniciativa nacional.

El proyecto corresponde a los concejales Juan Carlos Aparicio y Daniel Aparicio (PJ), quienes indicaron en los fundamentos que "según la reforma Constitucional del año 1994, afirmando así la plena vigencia del Pacto de San José de Costa Rica en el que se reconoce que desde la concepción hay vida".

Agregaron que "por tanto, toda vida humana comienza desde el momento mismo de la fecundación del óvulo por el espermatozoide, (concepción) y, por este motivo, es ya sujeto de todos los derechos propios de su condición y que la supresión de una vida por nacer es un auténtico homicidio agravado por la indefensión extrema de la víctima y el vínculo del victimario", explicaron.

Por lo tanto para la sesión de mañana invitaron a diferentes sectores de Abra Pampa para que expongan su postura y acompañen el proyecto "queremos que nuestra ciudad sea parte de este debate a nivel nacional, consideramos tener una postura sobre algo tan importante además invitamos a otros municipios a sumarse", señaló Juan Carlos Aparicio.

El proyecto consta de 4 artículos que expresan: artículo 1§ Declárese a la Municipalidad de Abra Pampa como municipio a favor de la vida y en contra de la despenalización del aborto; artículo 2§ Veríamos con agrado que dentro del marco institucional de las carteras ministeriales de Educación, Salud y Desarrollo Humano y como así también de la Municipalidad de Abra Pampa se intensifiquen las acciones previstas en la Ley 26.150, Programa Nacional de Educación Sexual Integral; artículo 3§ Invitar a demás cuerpos deliberativos de la provincia a sumarse a esta iniciativa; artículo 4§ Pase copia al gobernador de la Provincia, Legislatura de la Provincia, Ministerio de Educación, de Salud, Desarrollo Humano, Departamento Ejecutivo Municipal y dirección del hospital "Nuestra Señora del Rosario".

Añadieron que "en tiempos en que se habla sobre la igualdad entre las personas, debe recordarse que los derechos humanos constituyen la base indiscutible para construirla. Por lo tanto si reducimos el derecho a la vida a la pura voluntad individual el primero de los derechos ya no está asegurado, por lo que la igualdad tampoco y sin el derecho a la vida, que es base natural e ineludible de los demás, ningún derecho tiene razón de ser" (Luis Beltrán).

Pañuelazo verde “¡aborto ya!”

PEATONAL. SOLICITARON EL DEBATE POR LA SALUD PÚBLICA DE LAS MUJERES.

Ayer convocaron a un pañuelazo verde en la peatonal Belgrano de esta ciudad la agrupación “Pan y Rosas”, el PTS y el FIT expresándose a favor de la despenalización del aborto. También se sumó la Asamblea Feminista.

En el lugar céntrico capitalino se concentraron integrantes que apoyan la iniciativa nacional para conversar, plantear y debatir sobre el proyecto de la “Campaña Nacional por el derecho al aborto”.

Se congregaron chicas y chicos, militantes de organizaciones feministas y jóvenes que adhieren a la campaña y que plantean el derecho a la salud pública de las mujeres.

Keyla Sequeiros, de “Pan y Rosas” destacó que se sumaron estudiantes de colegios privados que no acuerdan con la postura religiosa.

“Ellos quieren debatir y conocer por qué pedimos el aborto legal. Redoblamos la lucha para conquistar el derecho de las mujeres, queremos educación sexual integral”, indicó la referente de la agrupación.

Conversatorios con Stella Manzano

Hoy a las 17.30 se realizará una conferencia y conversatorio sobre la despenalización del aborto en la Argentina, con la participación de Stella Manzano, médica tocoginecóloga del fallo FAL y especialista en medicina legal. Se presentará esta tarde en el Salón “Marcos Paz” en la Legislatura provincial, mientras que mañana a las 9 estará en la Biblioteca Popular “Domingo Faustino Sarmiento” en San Pedro de Jujuy .

La actividad, que está organizada por la Diplomatura en Violencia de Género, Derechos y Movimientos de Mujeres de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Unju, propone abordar el tema de la interrupción voluntaria del embarazo “con una mirada desde la salud pública, los derechos humanos y el movimiento de mujeres”.

La abogada Mariana Vargas recordó el fallo FAL, como se denomina al fallo de la Corte Suprema de Chubut que resolvió la cuestión del aborto no punible, sentando una jurisprudencia muy importante. “Allí se planteó que en los casos en que el aborto es legal de acuerdo al Código Penal, es un tema entre médico y paciente, y no debe haber ninguna otra autorización, y que el tema no es judicializable y se debe resolver en esa instancia”, repasó.

Además participarán los jujeños Claudia Castro, Ricardo Cuevas, Elsa Colqui de la “Casa María Conti” y Mariana Vargas.