Maximiliano Laguna se quedó con la 3° fecha

Maximiliano Laguna se quedó con la Clásica Club Sportivo Alberdi, institución deportiva que recientemente estuvo festejando sus 86 años de vida trabajando para la sociedad de Libertador General San Martín.

Por eso no fue una carrera más, ya que hacía bastante tiempo que no se realizaba esta histórica competencia. Los premios fueron importantes y en ello se reflejó la cantidad de pedalistas que dijeron presentes.

Además, estuvo dentro del calendario del circuito provincia de ciclismo "Club Sportivo Alberdi", contando con la organización de la Subcomisión de Ciclismo del mencionado club.

Como ya es tradicional el circuito se trazó sobre Ruta Nacional 34, desde avenida 9 de Julio hasta avenida Hipólito Yrigoyen, una gran cantidad de ciclistas se dieron cita para cumplir con una fecha más del torneo provincial.

Después de las carreras se procedió a la entrega de premios a los mejores de cada una de las categorías contando así con la presencia de las autoridades de la Asociación Jujeña de Ciclismo y los directivos de Club Sportivo Alberdi que de esta manera celebraron junto al deporte un nuevo aniversario.

Cabe destacar que desde el ramal se viene trabajando y mucho junto a Genaro Aylán, titular de la subcomisión de ciclismo del "tigre" de Libertador, apostando no solamente a los elite y máster, sino además a los más pequeños, los infantojuveniles, ya que se trata del semillero y el futuro de este deporte, porque si no se hace un trabajo fuerte en estas edades, el día de mañana será complicado sostener una institución que no cuente con pedalistas.

Entonces desde la Asociación Jujeña se debe acompañar estas iniciativas y a la vez instar al desarrollo del ciclismo infantil. Algo que hace muchos años no sucede, ya que la última temporada dedicada exclusivamente a estas edades fueron los torneos "Babycicles" que organizaban los comisarios Carlos y Gabriel Colque.

Posiciones

Categoría elite: 1) Maximiliano Laguna, 2) Juan Beltrán, 3) Marcelo Muzio, 4) Eduardo Gemio y 5) Marcos Flores. Categoría sub 23: 1) Nahuel Méndez, 2) Víctor Barrios. Categoría máster E: 1) Genaro Aylán ,2) Hugo Cáceres, 3) Federico Knauf. Categoría máster C: 1) Rubén Ruíz, 2) René Mercado, 3) Guillermo Nieves, 4) Meri Llanos. Categoría máster D: 1) Miguel Ángel Jiménez, 2) Luís González. Categoría máster B: 1) César Chagra, 2) Nelson Eslaza, 3) Marcos Reynoso, 4) Cayetano Gómez y 5) Marcos Lazarte. Categoría damas: 1) Natalia Suárez. Categoría promocional A: 1) Lautaro Ovando, 2) Matías Flores, 3) Abraham Valeriano, 4) Germán Herrera, 5) Nicolás Reynoso, 6) Carlos Cortinez. Categoría promocional B: 1) Marcos Abud, 2) Milán Stunf, 3) Enrique Ruíz, 4) Luciano Stunf, 5) Miguel Stunf. Categoría juniors: 1) Renzo Ovando, 2) Facundo Godoy.