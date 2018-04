Tras temporal las familias esperan ayuda

Tras el violento temporal que azotó la localidad de La Mendieta, familias afectadas aguardan la ayuda por parte de los gobiernos municipal y provincial, la que aún no llega, debido a que el municipio "primero debe censar". Así lo expresó con desesperación la gente, que hizo un llamado a las autoridades para que hagan entrega de la ayuda prometida.

"Pasamos la noche, como Dios nos ayudó, los colchones estaban mojados, llenos de barro, la ropa también, y sin agua, no se puede hacer nada. Cómo puede ser que cuando ocurren desgracias en otros lados, enseguida el Gobierno sale a ofrecer donaciones y a nosotros ni siquiera nos trajeron agua mineral ni un poco de mercadería para poder cocinar algo para nuestros hijos. Hasta cuándo van a seguir con el censo, el intendente ni se apareció, sólo fue al barrio El Sauzal, donde según nos dijo la gente, entregó unos cuantos colchones y unas bolsas de mercadería", indicaron.

Acotaron que en barrio Las Aves y Colón, continúan censando y "lamentablemente con llenar papeles no ganan nada", ya que la urgencia para salir de esta caótica situación es hoy. "Todavía no tenemos agua potable, no nos trajeron agua mineral y la que envían en el camión cisterna sirve sólo para los sanitarios porque no es apta para el consumo. Es desesperante la situación porque hay familias numerosas y no tienen ni para hacerle una taza de té a sus hijos" explicaron.

Otra crítica situación es la que atraviesan ocho familias del nuevo loteo Norte, ubicado en la prolongación del barrio Presidente Perón, las que aún no recibieron ninguna ayuda por parte de las autoridades. Allí residen personas mayores que hasta ayer no habían podido sacar el barro de las viviendas, por lo que un grupo de vecinos solidarios se reunieron para ayudar a limpiar.

Agregaron que sólo una concejal fue al loteo y prometió llegar en horas de la mañana con ayuda pero finalmente no lo hizo. "Pedimos al intendente que venga, al Gobierno de la provincia que envíe donaciones de ropa, mercadería, colchas, colchones, pero que sea urgente" dijeron.

El agua derribó un puente en Palpalá

DAÑOS. CON LAS FUERTES LLUVIAS EL ARROYO DEL BAJO DESBORDÓ Y DERRIBÓ UN PUENTE EN PALPALÁ.

El arroyo del Bajo socavó los cimientos del cerco perimetral del Colegio Nacional 1 “Domingo Faustino Sarmiento” y derribó un puente que comunicaba el establecimiento con la calle Felipe Varela.

El día después del temporal cada sector de la ciudad hizo un relevamientos de las pérdidas e intenta seguir con sus actividades. Esto sucedió en el Colegio Nacional de Palpalá, donde el agua que desbordó el arroyo del Bajo, socavó parte de la pared que forma el cerco perimetral el establecimiento desde sus cimientos. Esta situación fue ya comunicada a la supervisora, según relató para El Tribuno de Jujuy Francisco Aybar integrante de la comunidad educativa. “Es la cuarta vez que el arroyo del Bajo baja a la altura del puente que comunica el colegio con la calle Felipe Varela, allí se tapó con restos de la vegetación y basura, provocando el derrumbe del mismo e ingresando el agua al colegio” dijo.

El docente explico que este puente se hizo el año pasado pero aún así el agua lo derribó, “pareciera que estaba mal hecho, no tiene hierro por lo que no pudo soportar el avance del agua, incluso demoraron mucho tiempo para hacerlo, pero aun así igual se volvió a tapar y avanzó el agua por un costado”.

El avance del agua provocó serios problemas en el colegio, ya que por el costado de la calle Felipe Varela bajó el agua desde el barrio Canal de Beagle, “entró por debajo de las paredes, inundó la cancha, el polideportivo, entró agua en el laboratorio, en el kiosko, en los baños, y como no tiene un buen drenaje, entro en la dirección, en la sala bilingüe y en otras partes del colegio”, indicó con detalles el docente.

Finalmente señaló que las autoridades del Gobierno provincial fueron informadas, a fin de que tomen las medidas necesarias. (Silvia Azurduy)